خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف بیش از ۹۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق

کشف بیش از ۹۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق
کد خبر : 1710318
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی انتظامی از موفقیت مرزبانان در کشف ۹۶۰ هزار و ۳۴۳ لیتر سوخت قاچاق با توقیف یک فروند کشتی در مرزهای آبی جزیره قشم خبر داد.

به گزارش ایلنا از فراجا،  سردار  احمد علی  گودرزی  با اعلام این خبر افزود: مرزبانان پایگاه‌ دریابانی قشم با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر آب های داخلی، موفق به شناسایی یک فروند کشتی حامل سوخت قاچاق که قصد جابه جایی محموله سوخت قاچاق به صورت کلان به خارج از مرزهای آبی کشور را داشت، شدند.

وی با اشاره به شناسایی کشتی و توقیف آن توسط مرزبانان، افزود: مرزبانان پس از توقیف با ورود به کشتی، در بازرسی از آن توانستند، ۹۶۰ هزار و ۳۴۳ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به دستگیری ۱۹ متهم در این رابطه، اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله سوخت کشف شده ‌بالغ بر ۳۵۵میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار گودرزی ادامه داد: قاچاقچیان قصد داشتند سوخت‌های قاچاق را به کشتی‌های خارجی انتقال و به فروش برسانند که در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

این مقام ارشد در مرزبانی انتظامی با بیان خسارات جبران‌ناپذیر قاچاق بر پیکره اقتصادی و اجتماعی جامعه، خاطرنشان کرد: مرزبانان با عزم جدی خود برای مبارزه با پدیده سازمان یافته قاچاق، اجازه هیچ گونه فعالیت سودجویانه را در مناطق ساحلی و دریایی کشور نخواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ