تحول اساسی در برنامه درسی دانش آموزان

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد افزود: یکی از مهمترین اهداف در وزارت آموزش و پرورش، اجرایی شدن سند تحول بنیادین در بخش های مختلف است و تحول اساسی و دقیق در برنامه درسی دانش آموزان موجب تحول در سایر بخش‌ها و دارای اهمیت ویژه است.

وی بیان کرد: تحول اصلی در نظام تعلیم و تربیت و تحقق سند بنیادین باید از مدارس و با تحول در برنامه درسی دانش آموزان اتفاق بیفتد که در این خصوص برنامه را شروع کردیم و به مرور با قوت پیگیری و محقق می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: باید با تحول در برنامه درسی که یک دغدغه مهم و مسئله اصلی است به جای دروس حافظه محور و معلم محور به یک برنامه مهارت محور و یک پارچه تربیتی و آموزشی و توجه به همه نیارهای دانش آموزان برسیم.

کاظمی بیان کرد: توجه به هویت دینی و انقلابی دانش آموزان با تحول در برنامه درسی و عنایت به امور تربیتی و پرورشی با همکاری همه بخش ها در مدارس و نظام تعلیم و تربیت اجرایی می شود.

وی بیان کرد: تحول در حوزه پرورشی در کنار توجه به امور آموزشی، تقویت مهارت دانش آموزان، توجه به عدالت آموزشی و تجهیز مدارس و همچنین توجه به دانشگاه فرهنگیان جزء برنامه های مهم وزارت آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در خصوص عدالت آموزشی تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ فضای فیزیکی با امکانات فراهم شده و همچنین برای توانمند سازی معلمان و بهره گیری از روش های جدید و فناوری‌ها روز اقدام شده و ادامه دارد.

کاظمی بیان کرد: طراحی فعالیت ها مبتنی بر رفتارهای نوظهور و با محتوای مناسب فرهنگی و پرورشی نیز با در نظر گرفتن ذائقه دانش آموزان جزء برنامه های مهمی است که در حال انجام است.

وی، محور فعالیت های تربیتی و پرورشی در سطح مدارس را اقامه نماز و توجه به قرآن مجید ذکر کرد که تاکنون اقدامات خوبی انجام گرفته است.

همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با بیان اینکه آموزش و پرورش نیازمند تحولی بنیادین و بازگشت به اصول تدیّن، تفکر و تعقل است گفت: پیوند مدارس و مساجد برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی محلات باید در اولویت باشد.

آیت الله " محمد رضا ناصری " با تأکید بر لزوم تحول اساسی در نظام تعلیم و تربیت کشور بر اهمیت بازگشت به سه اصل بنیادین تدیّن، تفکر و تعقل اشاره کرد و افزود: غفلت از این ارزش‌ها موجب بی‌هویتی نسل جدید و ضعف در پرورش مدیران خلاق و اندیشه‌ورز خواهد شد.

وی با بیان اینکه نباید امور ستادی مانع توجه جدی به مسائل اصلی آموزش و پرورش شود بیان کرد: ضروری است معاونان توانمند و کارآمد برای پیگیری امور ستادی تعیین کنید تا فرصت کافی برای پرداختن به مسائل بنیادی این وزارتخانه فراهم شود.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش کشور نیازمند تحولی بزرگ و بنیادین است گفت: از سال‌ها پیش، فرهنگ غرب با حذف مکتب‌خانه‌ها، سه عنصر اساسی تدیّن، تفکر و تعقل را از کودکی از ما گرفته است و در نتیجه نسل جدید در معرض بی‌هویتی قرار گرفته و به‌تدریج هویت دینی و الهی خود را از دست داده است، در حالی که دیگران در تلاش‌اند هویت مورد نظر خویش را به فرزندان ما القا کنند.

ناصری با اشاره به ضعف در تقویت روحیه تفکر و اندیشه‌ورزی در نظام آموزشی کشور خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان ما ممکن است کتاب‌های متعددی بخوانند اما زمان چندانی را به اندیشیدن، خلاقیت و نوآوری اختصاص نمی‌دهند و نتیجه آن است که در آینده مدیرانی تربیت می‌شوند که اهل تأمل، خلاقیت و حل مساله نیستند.

بهره‌برداری از چند مرکز آموزشی و پرورشی و حضور در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد از برنامه‌های کلیدی سفر یکروزه وزیر به استان یزد است .

استان یزد حدود ۲۰ هزار فرهنگی و ۳۵۰ هزار دانش آموز دارد.

