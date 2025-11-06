خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس کشور از مراکز فوریت‌های پزشکی تربت‌جام بازدید کرد

رئیس اورژانس کشور از مراکز فوریت‌های پزشکی تربت‌جام بازدید کرد
کد خبر : 1710294
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور در سفر به تربت‌جام از پایگاه‌های شهری و جاده‌ای اورژانس، مرکز ارتباطات و بیمارستان سجادیه بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اورژانس کشور با سفر به شهرستان تربت‌جام، از پایگاه‌های شهری و جاده‌ای اورژانس ۱۱۵، مرکز ارتباطات و بخش‌های ویژه بیمارستان سجادیه بازدید کرد و بر تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای توان عملیاتی نیروهای خدمت‌رسان حوزه سلامت این منطقه تأکید کرد.

  جعفر میعادفر در شهرستان تربت‌جام، از پایگاه‌های اورژانس شهری و جاده‌ای، مرکز ارتباطات ۱۱۵، EOC و MCMC مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی این شهرستان، همچنین از اورژانس و بخش‌های ویژه بیمارستان سجادیه بازدید به عمل آورد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت امکانات، تجهیزات و نحوه خدمت‌رسانی در حوزه اورژانس انجام شد. در جریان این برنامه، رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن گفت‌وگو با کارکنان واحدهای مختلف، از تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان در مسیر امدادرسانی به مردم قدردانی کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت:تربت‌جام به عنوان یکی از محورهای حیاتی شمال شرق کشور، نقش مهمی در پوشش حوادث جاده‌ای و فوریت‌های پزشکی دارد. ارتقای زیرساخت‌های امدادی، به‌روزرسانی ناوگان و تقویت توان عملیاتی نیروها از اولویت‌های سازمان اورژانس در این منطقه است.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین در ادامه سفر خود از پایگاه‌های اورژانس شهرستان صالح‌آباد بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت تجهیزات، بر تسریع در روند نوسازی و تجهیز پایگاه‌های عملیاتی تأکید نمود.

در پایان این بازدیدها، جلسه‌ای جمع‌بندی در محل دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور و مسئولان دانشکده برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین مسائل و نیازهای حوزه فوریت‌های پزشکی شهرستان‌های تربت‌جام و صالح‌آباد مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع موانع صادر شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی و افزایش رضایتمندی مردم است. در این مسیر، حمایت از نیروهای خدوم اورژانس، توسعه آموزش‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از اولویت‌های برنامه‌های سازمان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ