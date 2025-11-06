رئیس اورژانس کشور از مراکز فوریتهای پزشکی تربتجام بازدید کرد
رئیس سازمان اورژانس کشور در سفر به تربتجام از پایگاههای شهری و جادهای اورژانس، مرکز ارتباطات و بیمارستان سجادیه بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اورژانس کشور با سفر به شهرستان تربتجام، از پایگاههای شهری و جادهای اورژانس ۱۱۵، مرکز ارتباطات و بخشهای ویژه بیمارستان سجادیه بازدید کرد و بر تقویت زیرساختها و ارتقای توان عملیاتی نیروهای خدمترسان حوزه سلامت این منطقه تأکید کرد.
جعفر میعادفر در شهرستان تربتجام، از پایگاههای اورژانس شهری و جادهای، مرکز ارتباطات ۱۱۵، EOC و MCMC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی این شهرستان، همچنین از اورژانس و بخشهای ویژه بیمارستان سجادیه بازدید به عمل آورد.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت امکانات، تجهیزات و نحوه خدمترسانی در حوزه اورژانس انجام شد. در جریان این برنامه، رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن گفتوگو با کارکنان واحدهای مختلف، از تلاشها و فداکاریهای آنان در مسیر امدادرسانی به مردم قدردانی کرد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت:تربتجام به عنوان یکی از محورهای حیاتی شمال شرق کشور، نقش مهمی در پوشش حوادث جادهای و فوریتهای پزشکی دارد. ارتقای زیرساختهای امدادی، بهروزرسانی ناوگان و تقویت توان عملیاتی نیروها از اولویتهای سازمان اورژانس در این منطقه است.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین در ادامه سفر خود از پایگاههای اورژانس شهرستان صالحآباد بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت تجهیزات، بر تسریع در روند نوسازی و تجهیز پایگاههای عملیاتی تأکید نمود.
در پایان این بازدیدها، جلسهای جمعبندی در محل دانشکده علوم پزشکی تربتجام با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور و مسئولان دانشکده برگزار شد. در این نشست، مهمترین مسائل و نیازهای حوزه فوریتهای پزشکی شهرستانهای تربتجام و صالحآباد مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع موانع صادر شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی و افزایش رضایتمندی مردم است. در این مسیر، حمایت از نیروهای خدوم اورژانس، توسعه آموزشهای تخصصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین از اولویتهای برنامههای سازمان به شمار میرود.