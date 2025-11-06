فرار پس از سه ضربه مرگبار؛ پلیس به دنبال قاتل سروش ستوده

به گزارش ایلنا، هشتم تیرماه سال ۱۴۰۳، با اعلام وقوع قتل مرد جوانی در منطقه درکه تهران، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول، «سروش ستوده» ۲۶ ساله و مربی بدنسازی بوده است که هنگام بازگشت از باشگاه، هدف حمله دو موتورسوار قرار گرفته است.

بر اساس گزارش پلیس، ۲ فرد ناشناس پس از نزدیک شدن به مقتول، اقدام به سرقت تلفن همراه او کردند. سروش ستوده که از آمادگی بدنی بالایی برخوردار بود، به تعقیب سارقان پرداخت و توانست تلفن همراهش را باز پس گیرد.

در جریان درگیری، یکی از سارقان با چاقو ۳ ضربه به ناحیه گردن و شانه او وارد کرد که یکی از ضربات باعث پارگی شاهرگ گردن و مرگ آنی وی شد. عاملان حادثه پس از درگیری از محل متواری شدند.

با شروع تحقیقات، مأموران پلیس آگاهی با بازبینی فیلم‌های مداربسته اطراف محل، چهره و مشخصات دو موتورسوار را شناسایی کردند. چندی بعد، یکی از متهمان در جنوب تهران بازداشت شد.

متهم در بازجویی‌ها به سرقت مرگبار اعتراف کرد و گفت ضربات چاقو را همدستش به نام ابوالفضل بهرام‌نژاد وارد کرده است. بررسی تصاویر مداربسته نیز این ادعا را تأیید کرد.

بر اساس تحقیقات، ابوالفضل بهرام‌نژاد ۲۳ ساله و دارای سابقه کیفری است. اقدامات اطلاعاتی نشان داد وی پس از ارتکاب قتل، شبانه به اردبیل گریخته و قصد خروج از کشور را داشته اما موفق نشده و همچنان در داخل کشور متواری است.

به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران، تصویر بدون پوشش چهره این متهم منتشر شده و از شهروندان خواسته شده در صورت داشتن هرگونه اطلاعات از محل اختفای او، موضوع را به شماره ۵۱۰۵۵۵۱۰-۰۲۱ اطلاع دهند.

پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرده است که تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

