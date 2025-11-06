به گزارش ایلنا، احمد میدری، صبح پنج شنبه ۱۵ آبان در آیین کلنگ زنی مسکن کارگری و امضا تفاهم‌نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل راه و شهرسازی استان در این رابطه، با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی گفت: استان مرکزی یکی از قطب‌های تولید و صنعت کشور است و نیروی انسانی در پویایی آن نقش کلیدی دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد، مقرر شده واحدهای صنعتی که حداقل ۲۰ درصد از هزینه‌های ساخت مسکن کارگری را تأمین کنند، از سوی وزارت راه و شهرسازی زمین مورد نیاز برای احداث مسکن کارگری را دریافت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح در شهرهای صنعتی استان گفت: استان مرکزی ظرفیت بالایی در حوزه تولید دارد و تأمین مسکن کارگران یکی از اولویت‌های جدی وزارت تعاون است. با اجرای این تفاهم‌نامه، هم کارفرمایان از ثبات نیروی کار بهره‌مند می‌شوند و هم کارگران از امنیت شغلی و رفاهی بیشتری برخوردار خواهند شد.

میدری درخصوص وضعیت واحدهایی که طی سال جاری بیمه کارگران آن‌ها قطع شده است، گفت: در پی مشکلات مالی برخی واحدهای تولیدی، بیمه کارگران به‌طور موقت قطع شده است. با همکاری بانک مرکزی، مقرر شده تسهیلات ویژه‌ای در اختیار این واحدها قرار گیرد تا فعالیت خود را از سر بگیرند و بیمه کارگران مجدداً برقرار شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار مرکزی فهرست این واحدها را به وزارت کار ارسال کرده و اطلاعات تکمیلی نیز از سازمان تأمین اجتماعی دریافت شده است.

او تأکید کرد: دولت مصمم است هیچ کارگری به دلیل مشکلات مالی کارفرما از حمایت بیمه‌ای محروم نماند. این موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا تسهیلات لازم برای پایداری اشتغال واحدهای صنعتی فراهم شود.

وزیر کار همچنین با اشاره به ضرورت پایداری اشتغال در استان‌های صنعتی گفت: یکی از مشکلات اصلی کارگران در استان مرکزی، کمبود امکانات رفاهی و مسکن مناسب است که باعث مهاجرت بخشی از نیروی کار به استان‌های هم‌جوار می‌شود. با اجرای طرح‌های حمایتی در بخش مسکن و تأمین منابع مالی، امیدواریم روند مهاجرت معکوس شود و کارگران در محل اشتغال خود ماندگار شوند.

