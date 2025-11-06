درگیری در حین خرید عروسی به قتل منجر شد/ داماد در انتظار محاکمه

به گزارش ایلنا، با پایان تحقیقات درباره مرگ یک کارگر نظافتچی در یکی از مراکز خرید تهران، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

این حادثه دی ماه سال گذشته، زمانی رخ داد که یک عروس و داماد برای خرید به یکی از مراکز خرید در تهران مراجعه کرده بودند و نظافتچی مشغول انجام وظایف خود، یعنی شست‌وشوی راهروها و محوطه عمومی مرکز خرید بود و حین نظافت، آب ناشی از شست‌وشوی راهرو توسط نظافتچی پاساژ، به طور ناخواسته بر روی لباس عروس پاشیده شده بود.

پس از مشاجره‌ لفظی میان زوج مراجعه‌کننده و کارگر خدماتی، درگیری فیزیکی بین آنها رخ داد. در پی این درگیری، متهم اصلی پرونده، یعنی داماد، با استفاده از تی شستشو، ضربه‌ای به نظافتچی وارد کرد که منجر به مرگ او شد.

به محض وقوع حادثه، مأموران کلانتری و قاضی اختیاری بازپرس شعبه یک دادسرای جنایی تهران در محل پاساژ حاضر شدند تا صحنه جرم را بررسی کنند و داماد به عنوان متهم اصلی در همان زمان بازداشت شد.

پس از انجام معاینات توسط کارشناسان پزشکی قانونی و بررسی شواهد موجود از آنجا که علت اصلی مرگ، استرس یا فشار روحی ناشی از نزاع بوده و «ضربه» تاثیر مستقیمی در مرگ نداشته است، قتل، شبه عمد تشخیص داده شد.

پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی علیه داماد برای اتهام قتل شبه عمد، شعبه یک دادسرای جنایی کیفرخواست را صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال کرد.

