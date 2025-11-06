تعداد دانشجویان پزشکی را باید محدود کنیم

همایون سامح یه نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرنگار ایلنا گفت: برخی از نمایندگان نگرانی‌هایی را ابراز کردند که چرا در کنکور اخیر، ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها کاهش یافته است. البته توضیح دادند که در طی چهار سال گذشته، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در ایران دو برابر شده بود که دقیقاً به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت.

به گفته وی بنا به نظر شورای عالی، در آن زمان نیز مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان وجود داشت و از جمله خود من با این مسئله موافق نبودم. توجیه این تغییرات این بود که در مناطق محروم، تعداد پزشکان بسیار کم است و لازم است ظرفیت‌ها افزایش یابد تا پزشکان به آن مناطق برسند.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: حال با توجه به نظرات مختلف ارائه شده، یکی از نمایندگان از آقای وزیر سوال کرد که آیا این موضوع صحیح است یا خیر. توضیحی که ارائه شد به این نکته اشاره داشت که در اصل در سه تا چهار سال اخیر، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی دو برابر شده است، بدون اینکه زیرساخت‌ها تغییرات قابل توجهی داشته باشند. به ویژه تعداد بیمارستان‌ها، تعداد پزشکان متخصص، کلاس‌ها، خوابگاه‌ها و سایر زیرساخت‌ها متأسفانه تغییرات آن‌چنانی و افزایش نسبی نسبت به تعداد پذیرش‌شدگان نداشته‌اند.

نجف آبادی با بیان اینکه متأسفانه آموزش دچار اشکال شده است و حتی کلاس‌های درس، ظرفیت لازم برای تعداد دانشجویان را ندارند، گفت: بسیاری از دانشجویان باید به صورت ایستاده در کلاس‌ها حضور داشته باشند و مطالب استاد را یاد بگیرند که این وضعیت چندان مطلوبی نیست. همچنین، لیستی تهیه شده که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته، تعداد دانشگاه‌هایی که ظرفیت پذیرش بیشتری دارند، افزایش یافته است.در نهایت، لازم است که نسبت‌ها با توجه به زیرساخت‌ها، تعداد دانشجویان را محدودتر کنیم تا به آموزش آسیب نرسد.

وی همچنین در مورد دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و بازار خوبی برای بازگشت به دانشگاه‌های ایران برلی پرداخت شهریه دارند، گفت:در کمیسیون تلفیق، تحت ریاست دکتر شهریاری، موضوعی مطرح شد و جلسه‌ای برگزار گردید که شامل کمیسیون آموزش و نمایندگان دیگر مجلس بود. نظرات در این زمینه متفاوت است، چرا که به هر حال این موضوع می‌تواند موجب بی‌عدالتی و تبعیض نسبت به سایر دانشجویان شود و این موضوع ممکن است موجب دلسردی این افراد گردد. البته به نظر من، تعداد موافقان این موضوع نیز کم نیست.

نجف آبادی در پایان تأکید کرد: از نظر بنده، دانشجویی که شبانه‌روز درس خوانده، بی‌خوابی کشیده و زجر کشیده تا بتواند رتبه خوبی در کنکور کسب کند و به رشته‌های پزشکی ورود پیدا کند، نباید به همین راحتی به افرادی که با پرداخت هزینه می‌توانند به این رشته‌ها دسترسی پیدا کنند، اجازه داده شود. این مسئله به نظر من با اصولی که از ابتدای انقلاب در حمایت از مستضعفان مطرح شده، تضاد دارد و به‌طور عمده به نفع افرادی که از وضعیت مالی بهتری برخوردارند، اجرا می‌شود. این رویکرد می‌تواند موجب دلسردی و ناامیدی دانشجویانی شود که با زحمت و تلاش به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند.

