آغاز بهکار پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بحران
پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بحران با تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری و تعیین بخشهای مختلف و زمانبندی این رویداد آغاز بهکار کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومیسازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جلسه شورای سیاستگذاری این رویداد فرهنگی - هنری شامگاه سهشنبه 13 آبان 1404 با حضور علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و اعضای شورای سیاستگذاری از جمله عباس حسیننژاد دبیر جشنواره، محمد زرویی نصرآباد معاون حوزه هنری، مهدی قزلی نویسنده و رضا برجی عکاس و مستندساز و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
براساس تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره این دوره در بخشهای روایت و خاطرهنگاری، داستان، شعر، عکس، ویدئوی موبایلی، کارتون و کاریکاتور، و پوستر و گرافیک برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1404 اعلام شده است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را به وبگاه جشنواره به نشانی TDMMOQ.IR ارسال میکنند.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران جشنواره فرهنگی هنری بحران را برگزار میکند و در این دوره حوزه هنری و خانه عکاسان ایران از حامیان جشنواره هستند.
جشنواره امسال جنگ 12 روزه را موضوع اصلی برای خلق آثار قرار داده است، با این حال شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را درباره سایر بحرانها مانند زلزله، سیل، طوفان و ... ارسال کنند.
عباس حسیننژاد دبیر جشنواره در این جلسه تاکید کرد که بخشهای روایت و خاطرهنگاری و ویدئوی موبایلی به این دوره از جشنواره اضافه شده است.
در این جلسه همچنین از کتاب آثار برگزیده چهارمین دوره جشنواره فرهنگی هنری بحران که سال پیش برگزار شده بود و پوستر پنجمین دوره این رویداد رونمایی شد.
در ادامه جلسه ، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سخنانی با اشاره به تفاوت جشنواره امسال گفت: حادث شدن جنگ 12 روزه تفاوت جشنواره امسال با سال قبل است.
نصیری با اشاره به عملکرد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و شهرداری تهران در جنگ 12 روزه گفت: در این ایام کارهای زیادی انجام شد که از آن جمله میتوان به تشکیل 65 ساعت جلسه پیوسته به صورت شبانه روزی از زمان آغاز جنگ، راه اندازی داخلی سوم سامانه تلفنی 137 برای آسیب دیدگان، برگزاری جلسات متعدد بازتوانی روانی اجتماعی، اسکان آسیب دیدگان در هتل، بازسازی، ایمن سازی مقاوم سازی و تخریب و نوسازی واحدهای غیرنظامیآسیب دیده، پرداخت کمک هزینه خرید اثاثیه در قالب بن شهروند و بازدید از مراکز مختلف برای بحث پناهگاهها اشاره کرد.
به گفته نصیری 494 خانوار و 1700 نفر در قالب 11 هتل شهر تهران اسکان یافتند و با ایجاد کیترینگ در شهرداری تهران خوراک آنها در این ایام تامین شد.