پیشگیری اجتماعی، کارآمدتر از برخورد پس از وقوع جرم است

نقش پلیس در این میان، دوگانه و راهبردی است: اولاً، ما حافظِ بسترِ فرهنگی هستیم. امنیت به مثابه اکسیژن حیاتی است که در زیر سایه آن، هنر، علم و اخلاق رشد می‌کند. مأموریت ذاتی پلیس، تضمین همین بستر امن است تا هنرمند، اندیشمند و جوان ما بتواند با فراغ بال به رسالت خود در توسعه این مرز و بوم بپردازد. از اجرای عملیات قاطع با عوامل مخلّ نظم عمومی گرفته تا اجرای طرح‌های پیشگیرانه، هدف نهایی، حفظ همین "حریم فرهنگی جامعه" است.

ثانیاً، ما خود را فعالِ عرصه فرهنگ می‌دانیم. پلیس از ابزار سینما، رسانه، بازی و تعاملات فرهنگی برای نهادینه‌سازی آموزه‌های نظم و قانون استفاده کرده تا "گفتمانِ قانون‌مداری" را به زبان مشترک همه اقشار تبدیل کند و باور داریم که پیشگیری اجتماعی از طریق درک متقابل، کارآمدتر از برخورد پس از وقوع جرم است.

فراجا در روز فرهنگ، بر عهد خود با ملت تأکید می‌کند؛ عهدِ صیانت از ارزش‌ها و تضمینِ محیطی که در آن، عالی‌ترین جلوه‌های فرهنگ ایرانی–اسلامی بتواند شکوفا شود. با آرزوی روزهایی که در آن، امنیت از درون جامعه بجوشد و همکاری شهروندان با دستگاه‌های انتظامی، به نماد بارز بلوغِ فرهنگی ما تبدیل گردد.