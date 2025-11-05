تصادف در بزرگراه امام علی (ع)؛ ۲ کشته و ۲ مصدوم

به گزارش ایلنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز، حادثه تصادف در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) قبل از بزرگراه محلاتی اعلام شد. سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. در محل مشاهده شد که یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به دلایل نامشخصی از مسیر منحرف شده و در کنار بزرگراه به‌شدت با پایه پل برخورد کرده است.

وی افزود: در اثر این حادثه، خودرو خسارت‌های زیادی دیده بود. چهار نفر داخل خودرو حضور داشتند که هنگام رسیدن آتش‌نشانان، یک خانم حدود ۲۲ساله خارج از خودرو و در فاصله حدود دو متری از آن مشاهده شد. مشخص نیست که این فرد خود از خودرو خارج شده یا بر اثر شدت برخورد به بیرون پرت شده است.

ملکی ادامه داد: سه نفر دیگر داخل خودرو محبوس بودند؛ دو مرد حدود ۲۴ تا ۲۵ساله در صندلی‌های جلو و یک مرد دیگر در صندلی عقب. زمانی که آتش‌نشان افراد محبوس داخل ماشین را خارج کردند، متأسفانه دو مردی که در صندلی جلو بودند، جان باخته بودند و سرنشین عقب نیز مصدوم شده بود.

به گزارش سایت شهر، وی گفت: در مجموع، این حادثه دو نفر فوتی و دو نفر مصدوم برجای گذاشت. عملیات آتش‌نشانان در ساعت ۲:۰۴ بامداد به پایان رسید.

