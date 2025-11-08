۹۰ درصد تبلیغات جراحی زیبایی در فضای مجازی تصاویر فتوشاپی است/ تغییر مکرر محل فعالیت پزشک نماها

«بابک شکارچی» معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا تبلیغات عمل‌های جراحی زیبایی در فضای مجازی ساماندهی نمی شود؟ گفت: نیروهای ما در بخش نظارت، تمام وقت خود را صرف پیدا کردن و پیگیری این مسائل می‌کنند. آن‌ها از صبح تا شب مشغول هستند تا با افرادی که به نوعی از ما تبعیت نمی‌کنند، برخورد کنند. هنگامی که ما قادر به شناسایی این افراد می‌شویم، بلافاصله نامه‌ای ارسال کرده و درخواست بسته شدن فعالیت‌های آن‌ها را می‌دهیم، اما آن‌ها دوباره به مکان دیگری منتقل می‌شوند.

وی افزود: بارها به مردم در تلویزیون گفته‌ایم که برای انجام این کارها به سایت نظام پزشکی مراجعه کنند. سایت‌هایی که مردم به آن‌ها مراجعه می کنند به هیچ عنوان سایت‌های معتبری نیستند. به‌عنوان مثال، حتی اگر شما بخواهید یک خریدی از اینترنت کنید، به وضوح این موضوع متفاوت است با محصولی که به‌صورت حضوری و از نزدیک مشاهده می‌کنید و دریافت می‌کنید، وای به حال کار پزشکی!

به گفته وی حدود ۹۰ درصد تبلیغات جراحی زیبایی و پلاستیک که در فضای مجازی نمایش داده می‌شوند، فتوشاپ بوده و واقعی نیستند. ما مرتب این مسائل را پیگیری می‌کنیم. برای نمونه لیست جراحان پلاستیک را مقابل خود می‌گذاریم و با بررسی وب‌سایت‌های آن‌ها متوجه می‌شویم که بسیاری از آن‌ها مجوز ندارند. بنابراین، به آن‌ها زنگ می‌زنیم و می‌گوییم که شما مجوز ندارید.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران تصریح کرد: همچنین مجوزهایی که ما صادر می‌کنیم، هیچ ارتباطی به این موارد ندارد، زیرا ما مجوز می‌دهیم که فرد می‌تواند اعلام کند که این کار را انجام می‌دهد و این موضوع در دانشنامه‌اش ذکر شده است. خارج از این، هیچ‌گونه قانونی وجود ندارد و تمام این فعالیت‌ها غیرقانونی است. ما با استخراج اسامی پزشکان، به خودشان و به نیروی انتظامی و همچنین به دادستانی تهران نامه نوشته و درخواست برخورد با این افراد را داریم.

شکارچی در ادامه خاطرنشان کرد: سایت‌هایی که به حوزه پزشکی مربوط نمی‌شوند، در واقع فعالیت‌هایی هستند که افراد غیرپزشک مانند آرایشگران در آن‌ها فعالیت می‌کنند و این افراد اساسا جزو خانواده پزشکی نیستند. یک سرمایه‌گذار وارد این حوزه شده و مشغول به کار است و ما با این موارد مشکلات زیادی داریم. ما به تعزیرات، وزارت ارشاد و پلیس فتا نامه می‌زنیم و به همه این نهادها اطلاع می‌دهیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه باید کار فرهنگی در این زمینه انجام دهیم، گفت: تا وقتی مردم خودشان نخواهند، ما نمی‌توانیم به‌طور مؤثر وارد عمل شویم. نمی‌توانیم در همه جا یک سرباز بگذاریم یا به‌زور بگوییم که اینجا نروید و آنجا بروید. بنابراین، باید مردم آگاه شوند که این سایت‌هایی که در حال تبلیغ هستند، نه تنها برای زیبایی، بلکه برای عمل‌های مختلف پزشکی مانند عمل‌های چشم و موارد دیگر نیز اقدام می‌کنند.

به گفته وی مردم در همین حوزه پزشکی، غیر از زیبایی و جراحی پلاستیک مشکلات زیادی دارند و گاهی اوقات مسائلی در این زمینه بروز می‌کند. من به‌عنوان نماینده، بارها به صدا و سیما رفته‌ام و با مردم مصاحبه کرده‌ام و تأکید کرده‌ام که هر کسی را که می‌خواهند، باید راستی‌آزمایی کنند و به سایت نظام پزشکی مراجعه کنند تا اسم پزشک مورد نظر خود را پیدا کنند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: ما همچنین یک هولوگرام در آنجا قرار داده‌ایم که عکس پزشک نیز نمایش داده می‌شود. این یک ابزار مفید است که مشخص می‌کند آیا کسی که به او مراجعه می‌کنید واقعاً پزشک است یا خیر. البته در این زمینه، باید توجه داشته باشیم که کار فرهنگی و آگاه‌سازی مردم اهمیت زیادی دارد. باید بر فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی تمرکز کنیم.

شکارچی در ادامه مدعی شد: به‌عنوان مثال، یک تبلیغ تلویزیونی به نام "کاخ لبخند" از صدا و سیما پخش می‌شود که بازیگران معروف نیز در آن حضور دارند و این برنامه به موضوع دندان‌پزشکی می‌پردازد. اما در واقع، این برنامه از هر نظر تخلف است و با توجه به اینکه ماهیانه 15 میلیارد تومان به صدا و سیما پرداخت می‌شود، این تبلیغ به شدت گمراه‌کننده است.

وی افزود: اصلاً معلوم نیست که دارند چه کار می‌کنند. واقعاً آیا ما می‌توانیم بپذیریم که یک مرکزی از صدا و سیما تبلیغش پخش می‌شود و در واقع سلامتی مردم را در ازای پول می‌فروشد؟ من نمی‌دانم چطور باید با رسانه ملی مقابله کنم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: باز هم می‌گویم ما به هزار جای دیگر نامه نوشته‌ایم و بیان کرده‌ایم که این‌ها خلافکار هستند. این فقط یک نمونه است. ما نمی توانیم این مسائل را از صدا و سیما جمع کنیم. من به شما می‌گویم که من چقدر تلاش کرده‌ام. من فردی سالم هستم و تیم من نیز خوشبختانه افراد سالم هستند. اگر من ناسالم بودم، شاید می‌گفتم که این 15 میلیارد تومان که به صدا و سیما داده می‌شود، یک درصدش را به من بدهند تا من کارم را انجام دهم. آیا سابقه نداشته است؟

شکارچی تصریح کرد: واقعاً باید بگویم که زور من به رسانه ملی نمی رسد و در حد توان خود تلاش می‌کنم. اما حالا اگر من را از این صحنه حذف کنند و شخص دیگری را بیاورند که با آن‌ها هم‌گام باشد، نمی‌دانم چه باید کرد. واقعاً باید کار فرهنگی انجام گردد و مردم آگاه شوند. مردم باید در برابر این مسائل آگاهی پیدا کنند. خوشبختانه شورای سیاست‌گذاری سلامت اخیراً شروع به فعالیت کرده و همکاران ما به آنجا مراجعه می‌کنند و امیدواریم که این اقدامات به بهبود وضعیت کمک کند.

وی تاکید کرد: شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از مشکلات به اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم بستگی دارد. متأسفانه، رسانه‌های بزرگ مانند صدا و سیما با پذیرش تبلیغات از مراکز غیرمعتبر، به سلامت عمومی آسیب می‌زنند.تلاش برای مبارزه با چنین مسائلی در برابر قدرت رسانه ملی دشوار است. کار فرهنگی و ارتقاء آگاهی مردم می‌تواند راهی برای مقابله با این مشکلات باشد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: خوشبختانه شورای سیاست‌گذاری سلامت نیز به تازگی فعال‌تر شده و امیدواریم بتواند تأثیرات مثبتی در این زمینه بگذارد.این نیاز به یک تلاش جمعی و هماهنگی بیشتر از سوی نهادهای مربوطه و خود مردم دارد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و به سلامت و زیبایی واقعی دست یابند.

