طی روزهای گذشته انتقاداتی از عملکرد شهرداری تهران در نظافت شهر تهران صورت گرفته است. به گفته منتقدان نظافت شهر تهران متاسفانه در بدترین وضعیت خود نسبت به چند دهه اخیر قرار دارد و در هیچ محفلی نیست که عموم شهروندان تهرانی از این وضعیت نامناسب گلایه نداشته باشند. وضعیت تهران برای زیست شهروندان، وضعیت بسیار سختی است.

پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به این انتقادات به خبرنگار ایلنا گفت: این افرادی که در حال حاضر، نزدیک به انتخابات به یاد می‌آورند که تهران تمیز نیست، نیاز دارد که به دوران مدیریتی خودشان نگاهی بیندازند. به شما توصیه می‌کنم به گزارش‌هایی که همان نمایندگان آن دوره در جلسات شورا بیان کرده‌اند، مراجعه کنید و وضعیت شهر در آن زمان را بررسی کنید. اگر یادتان باشد، یک بار برف سنگینی آمد و تمام تهران دچار اختلال شد و در بحث نظافت نیز همواره مشکلاتی وجود داشته است. من نمی‌خواهم بگویم که این موضوع فقط مختص به چند سال اخیر است؛ بلکه این مسائل مربوط به دهه‌های مختلف است.

نائب رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت: موضوع به اصطلاح زباله و مسئله پسماند، از موضوعات دیرینه‌ای است که نیاز به چاره‌اندیشی منطقی دارد. در حال حاضر توافقی که برای مدیریت زباله‌ها داشتیم، تقریباً به قرارداد تبدیل شده است. ابهاماتی که برخی از اعضای شورا داشتند، مورد بررسی قرار گرفته و من معتقد هستم که موضوع زباله‌سوز، یکی از راهکارهای حل مسئله زباله در تهران است که باید به آن توجه شود. این راهکار می‌تواند به موضوعات زیست‌محیطی و همچنین جمع‌آوری دوگانه و انهدام زباله‌ها پاسخ مناسبی دهد.

سروری با اشاره به خروج اتباع غیرمجاز از کشور و خلأ پاکبان در پی آن خاطرنشان کرد: خلأیی در این زمینه ایجاد شده که هنوز هم با آن مشکل داریم. این خلأ هم‌اکنون در حال حل شدن است. ابتدا باید گفت که هزینه‌ها چند برابر شده است؛ به عبارتی، هزینه‌ای که پیش از جنگ ۱۲ روزه داشتیم، به شدت افزایش یافته است. اما این موضوع نباید تنها به هزینه‌ها محدود شود. شاید یکی از مهم‌ترین مسائلی که شهروندان تهرانی به آن توجه می‌کنند، بحث تمیزی شهر است و شهرداری باید همواره این موضوع را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود در نظر داشته باشد.

وی در پایان گفت: موضوع تمیزی و جمع‌آوری زباله و همچنین مسائل مربوط به پسماند شهری باید حل شود. مشکل اساسی که مدتی ما را با چالش جدی مواجه کرده، این بوده است که برخی از مناطق ما تقریباً خالی شده‌اند. اکنون با جاذبه‌هایی که در زمینه حقوق و مسائل دیگر ایجاد شده، در حال جایگزینی نیروها هستیم تا این خلأ را پر کنیم و به نقطه مطلوب برسیم.

