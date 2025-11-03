خبرگزاری کار ایران
انتشار حذفیات منابع امتحانی آزمون سراسری ۱۴۰۵

انتشار حذفیات منابع امتحانی آزمون سراسری ۱۴۰۵
حذفیات منابع امتحانی آزمون اختصاصی سراسری سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش  ایلنا، کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. زمان ثبت نام در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روز‌های ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

پیش از این سازمان سنجش آموزش کشور منابع امتحانی آزمون اختصاصی سراسری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرده بود و در این اطلاعیه که در اینجا قابل مشاهده است حذفیات منابع امتحانی آزمون اختصاصی سراسری سال ۱۴۰۵ را منتشر کرده است.

داوطلبان توجه داشته باشند نتایج آزمون اختصاصی (کنکور) در سال ۱۴۰۴ فقط برای سال ۱۴۰۴ اعتبار داشته است و برای سال ۱۴۰۵ معتبر نیست و در واقع داوطلبان از سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، باید در آزمون اختصاصی (کنکور) که یکبار در سال برگزار می‌شود شرکت کنند و پذیرش فقط همان سال اعتبار دارد و اعتبار دو سال آزمون اختصاصی لغو شده است.

