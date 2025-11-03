قاتل فراری را شناسایی کنید

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری؛ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ. اظهار کرد: هشتم تیرماه سال 1403، با دریافت گزارشی مبنی بر قتل مرد جوانی در منطقه درکه تهران، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: به دنبال اعلام وقوع قتل از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، تیمی از کارآگاهان به همراه بازپرس ویژه قتل راهی محل حادثه شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول که سروش ستوده نام داشت، هنگام توقف با موتورسیکلت خود هدف حمله دو موتورسوار ناشناس قرار گرفته و با وارد آمدن سه ضربه چاقو به ناحیه گردن و شانه، جان باخته است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود، عاملان این جنایت پس از درگیری کوتاه، تلفن همراه مقتول را سرقت کرده و از محل متواری شدند. کارآگاهان با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل و جمع‌آوری سرنخ‌های میدانی تلاش خود را برای شناسایی و دستگیری مظنونان آغاز کردند.

سرهنگ نثاری گفت: در نخستین گام از تحقیقات، کارآگاهان با بازبینی دقیق فیلم‌های مداربسته موفق شدند چهره و مشخصات دو موتورسوار عامل این جنایت را شناسایی کنند. بررسی‌ها نشان داد هویت یکی از آن‌ها مشخص شده است. در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای او در جنوب تهران شناسایی و متهم در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره دهم ، به سرقت مرگبار اعتراف کرد، اما مدعی شد که ضربه‌های چاقو را دوستش به نام ابوالفصل بهرام نژاد، که ترک موتورسیکلت بوده، وارد کرده است. بررسی فیلم‌های مداربسته نیز ادعای او را تأیید کرد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس پایتخت گفت: با به‌دست آمدن هویت دومین متهم، کارآگاهان اقدامات اطلاعاتی گسترده‌ای انجام دادند و متوجه شدند قاتل پس از جنایت، شبانه به‌صورت مخفیانه راهی استان اردبیل شده است.

وی افزود: تیم ویژه اداره دهم پلیس آگاهی بلافاصله عازم اردبیل شدند، اما ردپایی از متهم در آن شهر پیدا نکرد. بررسی‌های بعدی نشان داد او قصد داشته در اردبیل از طریق مرز از کشور خارج شود که ناکام مانده و همچنان در داخل ایران پنهان شده است.

نثاری گفت: در حال حاضر، تلاش‌های کارآگاهان اداره دهم برای شناسایی مخفیگاه جدید این فرد و دستگیری وی ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد:بنا به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران، عکس چهره بدون پوشش متهم فراری برای شناسایی عمومی منتشر شده و از شهروندان خواسته شده در صورت داشتن هرگونه اطلاعات از محل اختفای او، موضوع را به شماره 51055510-021 گزارش دهند.

