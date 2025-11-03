افزایش ۱۷۵ درصدی پایش ساختمانهای ناایمن تهران در ۴ سال اخیر
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ابتدای دوره بیش از ۲۰ هزار ساختمان از لحاظ ایمنی حریق مورد پایش قرار گرفته بودند اما امروز بیش از ۵۵ هزار ساختمان پایش شدند و همین موضوع، برای مناطق دستور کار جهت پیگیری ایمنسازی ایجاد میکند.
به گزارش ایلنا، مهدی بابایی با بیان اینکه بر اساس اعلام سازمان آتشنشانی چهار بیمارستان ناایمن در حال حاضر ایمنسازی را آغاز کردهاند، اظهار داشت: این اتفاق خبر خوبی است و امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد و شاهد ایمنی مراکز درمانی باشیم.
وی ادامه داد: سازمان آتشنشانی صرفاً یک سازمان عملیاتی است و این قابلیت را ندارد که الزام مالکین به ایمنسازی را راهبری کند؛ لذا مناطق باید این کمک را به سازمان انجام میدادند.
بابایی با بیان اینکه الزام مالکین به ایمنسازی جزو وظایف مناطق ۲۲گانه نبود، یادآور شد: ما در شورا این مصوبه را تصویب و مناطق را ملزم به پیگیری ایمنسازی کردیم تا سازوکارهای این موضوع در مناطق شکل بگیرد.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه باید تا نزدیکترین سطح موضوع ایمنسازی را پیگیری میکردیم، گفت: با نظارت مستقیم بر مناطق و برگزاری ۴۴ جلسه در ۲۲ منطقه تهران، مدیران اجرایی مناطق نسبت به وظایف خود توجیه شدند و گزارش اقدامات در این زمینه را ارائه دادند.
وی افزود: ما در دور دوم نظارت بر مناطق شاهد این بودیم که موتور محرک آنها برای همکاری مستمر و منسجم با سازمان آتشسازی روشن شده و اتفاق خوب این است که کمیتههای ایمنی مناطق با حضور رؤسای ایستگاهها و مناطق آتشنشانی و نماینده دادستان برگزار میشود و همین باعث افزایش سرعت ایمنسازی شده است.
بابایی با بیان اینکه مالکین بیش از ۲ هزار ساختمان پرخطر در دوره ششم مدیریت شهری ملزم به ایمنسازی شدند، خاطرنشان کرد: در این دوره بودجهای برای معدود اماکن پرخطر که مالکیت بخش خصوصی داشتند و شهرداری نمیتوانست آنها را ملزم به ایمنسازی کند، در نظر گرفتیم که رأساً اقدام به ایمنسازی کند و در پرونده بدهی این اماکن قرار دهد.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: در جلسات کمیته ایمنی مناطق، تنها به ساختمانهای ایمن نمیپردازیم و تعیین تکلیف گودهای پرخطر، استاندارد تاورکرینها، شهربازیها، عدم انطباق با HSE در سطح شهر و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار میگیرد. از سویی دیگر گزارش کمیته ایمنی کالبدی درخصوص سازههای بلندمرتبه و مهم نیز جزو دستور جلساتی است که گزارش آن توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان آتشنشانی ارائه میشود و عملکرد مناطق در این زمینه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که بخش عمده ناایمنی در تهران به کدام ساختمانها برمیگردد، گفت: گزارشات ما عمدتاً مرتبط با مراکز تجاری و اداری و مجتمعهای مسکونی با تعداد واحدهای بالاست. در ابتدای دوره بیش از ۲۰ هزار ساختمان از لحاظ ایمنی حریق مورد پایش قرار گرفته بود اما امروز بیش از ۵۵ هزار ساختمان پایش شدند و همین موضوع، برای مناطق دستور کار جهت پیگیری ایمنسازی ایجاد میکند.
به گزارش شهر، بابایی با تأکید بر اینکه پایشها در بخش ایمنی حریق، سازه و HSE صورت میگیرد، اظهار کرد: براساس پایشهای صورت گرفته، فرایند ایمنتر شدن تهران آغاز شده است. همین که شهرداری تهران در این زمینه ورود کرده و مالکین را ملزم به ایمنسازی میکند، اتفاق مثبتی است. از سویی دیگر افزایش دو برابری بودجه فرهنگی سازمان آتشنشانی و سازمان مدیریت بحران، در راستای فرهنگسازی ایمنی اثرگذار است.