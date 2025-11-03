پیام سردار رادان به مناسبت ۱۳ آبان و روز دانشآموز
فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، دانش آموزان را طلایه داران فردای روشن ایران عنوان کرد.
به گزارش ایلنه به نقل از خبرگزاری پلیس، در پیام سردار «احمدرضا رادان» به مناسبت روز دانش آموز آمده است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
سیزدهم آبان، روزی است که در آن، اراده پولادین ملت ایران بر تارک تاریخ درخشید. روزی که نوجوانان مؤمن و دانشآموزان غیور، با دستان خالی اما دلهایی سرشار از ایمان، در برابر ظلم و سلطه ایستادند و مشعل بیداری را برای نسلهای آینده برافروختند. این روز، نه تنها یادآور حماسهای بزرگ، بلکه نشانهی زندهای از مسیر عزتخواهی و استقلال ملت ماست.
در آن روزهای پرخروش، ملتی برخاست که باور داشت آزادی و کرامت، با تکیه بر ایمان و وحدت به دست میآید، نه با تکیه بر قدرتهای بیگانه. نسلی شکل گرفت که در مکتب ایثار و ولایت، آموخت چگونه باید در برابر طوفانها ایستاد و راه حق را تا انتها پیمود.
امروز نیز، در گام دوم انقلاب اسلامی، همان روح ایمان و استقامت در جان فرزندان این سرزمین زنده است. ما، سربازان ولایت و حافظان امنیت ایران عزیز، با الهام از آن روز تاریخی، عهد میبندیم که راه عزت و استقلال را با صلابت ادامه دهیم و اجازه ندهیم غبار سستی یا غفلت بر آرمانهای انقلاب بنشیند.
دانشآموزان عزیز، شما وارثان آن غیرت مقدسید. شما طلایهداران فردای روشن ایرانید. با علم، ایمان، و روحیهی تلاش و امید، آیندهای بسازید که دشمنان این ملت از دیدنش مأیوس شوند. قلم شما، شمشیر آگاهی است و دل شما، سنگر پاسداری از هویت و ارزشهای این سرزمین.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدای دانشآموز و تجلیل از همهی مجاهدان راه آزادی و عزت، این روز بزرگ را به ملت شریف ایران، فرهنگیان گرانقدر و دانشآموزان سرافراز کشور تبریک عرض مینمایم و بار دیگر بر پیمان خود با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه آن تأکید میکنم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته