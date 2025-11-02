خبرگزاری کار ایران
کاهش سن آغاز آموزش در اولویت کشورهای عضو یونسکو

کاهش سن آغاز آموزش در اولویت کشورهای عضو یونسکو
کد خبر : 1708520
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: در جلسات تخصصی اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، ضرورت کاهش سن آغاز آموزش تأکید بسیاری شد که این امر نشان می‌دهد کشورها تلاش دارند فرآیند آموزش را از سنین پایین‌تری شروع کنند. هدفگذاری ایران برای افزایش نرخ پوشش دورۀ پیش‌دبستانی به عنوان یکی از شاخص‌های کاهش سن آموزش مطرح شد و مورد استقبال اعضای قرار گرفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، چهل و سومین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو با حضور حمیدرضا شیخ‌الاسلام معاون وزیر و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان نماینده وزارت آموزش و پرورش در شهر سمرقند (جمهوری ازبکستان) در حال برگزاری است.

در حاشیۀ این اجلاس، شیخ‌الاسلام با اشاره به توجه ویژه اعضا به موضوع آموزش، گفت: در این دوره، آموزش به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد توجه اجلاس عمومی قرار گرفته است. 

وی افزود: در جلسات تخصصی، بر ضرورت کاهش سن آغاز آموزش تأکید بسیاری شد که این امر نشان می‌دهد کشورها تلاش دارند فرآیند آموزش را از سنین پایین‌تری شروع کنند. 

نماینده وزیر آموزش و پرورش در اجلاس عمومی یونسکو ادامه داد: در این نشست، هدفگذاری ایران برای افزایش نرخ پوشش دورۀ پیش‌دبستانی به عنوان یکی از شاخص‌های کاهش سن آموزش مطرح شد و مورد استقبال اعضای قرار گرفت و در جلسات تخصصی نیز نحوۀ دستیابی به این هدف یعنی حداکثر نرخ پوشش تشریح شد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مهارت‌افزایی دانش‌آموزان و حرکت مجموعۀ آموزش و پرورش ایران برای آموزش‌ مهارت‌های مختلف و متنوع به دانش‌آموزان و همچنین توسعۀ مقطع فنی و حرفه‌ای، از دیگر موضوعاتی بود که در جلسات تخصصی مورد بحث قرار گرفت.

