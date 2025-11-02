کاهش سن آغاز آموزش در اولویت کشورهای عضو یونسکو

در حاشیۀ این اجلاس، شیخ‌الاسلام با اشاره به توجه ویژه اعضا به موضوع آموزش، گفت: در این دوره، آموزش به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد توجه اجلاس عمومی قرار گرفته است.

وی افزود: در جلسات تخصصی، بر ضرورت کاهش سن آغاز آموزش تأکید بسیاری شد که این امر نشان می‌دهد کشورها تلاش دارند فرآیند آموزش را از سنین پایین‌تری شروع کنند.

نماینده وزیر آموزش و پرورش در اجلاس عمومی یونسکو ادامه داد: در این نشست، هدفگذاری ایران برای افزایش نرخ پوشش دورۀ پیش‌دبستانی به عنوان یکی از شاخص‌های کاهش سن آموزش مطرح شد و مورد استقبال اعضای قرار گرفت و در جلسات تخصصی نیز نحوۀ دستیابی به این هدف یعنی حداکثر نرخ پوشش تشریح شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مهارت‌افزایی دانش‌آموزان و حرکت مجموعۀ آموزش و پرورش ایران برای آموزش‌ مهارت‌های مختلف و متنوع به دانش‌آموزان و همچنین توسعۀ مقطع فنی و حرفه‌ای، از دیگر موضوعاتی بود که در جلسات تخصصی مورد بحث قرار گرفت.