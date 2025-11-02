خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان خونین عشق و عاشقی جوان ۲۲ ساله

پایان خونین عشق و عاشقی جوان ۲۲ ساله
کد خبر : 1708338
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از دستگیری قاتلان یک جوان ۲۲ساله ساکن چندار در کمتر از ۷۲ ساعت خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "سید امین موسوی" با اعلام این خبر بیان داشت: به دنبال دریافت خبری مبنی بر کشف جسد خونین یک جوان 22 ساله در یک باغ شخصی در منطقه چندار، بلافاصله کارآگاهان  دایره جرائم جنایی پلیس آگاهی شهرستان برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیقات میدانی پلیس مشخص شد که در شب حادثه مقتول  معشوقه خود که قصد ازدواج با او را داشته از تهران به منطقه چندار آورده بوده که  در همان شب برادر و عموی آن دختر با ورود به محل حضور مقتول او را مورد ضرب و جرح قرار داده و به سرعت متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ اضافه کرد: پس از شناسایی هویت قاتلان،  بلافاصله تیمی از کار آگاهان با دریافت نیابت قضایی به استان تهران اعزام و با همکاری عوامل پلیس آگاهی تهران بزرگ هر دو متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان منتقل کردند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی با مشاهده مستندات پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کردند.

این مقام انتظامی در پایان بر نظارت خانواده‌ها بر رفتار و کردار جوانان خود تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: کنترل هیجانات و خشم می‌تواند از وقوع حوادث جبران ناپذیر این چنینی پیشگیری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ