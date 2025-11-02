پایان خونین عشق و عاشقی جوان ۲۲ ساله
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از دستگیری قاتلان یک جوان ۲۲ساله ساکن چندار در کمتر از ۷۲ ساعت خبر داد.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیقات میدانی پلیس مشخص شد که در شب حادثه مقتول معشوقه خود که قصد ازدواج با او را داشته از تهران به منطقه چندار آورده بوده که در همان شب برادر و عموی آن دختر با ورود به محل حضور مقتول او را مورد ضرب و جرح قرار داده و به سرعت متواری شدهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ اضافه کرد: پس از شناسایی هویت قاتلان، بلافاصله تیمی از کار آگاهان با دریافت نیابت قضایی به استان تهران اعزام و با همکاری عوامل پلیس آگاهی تهران بزرگ هر دو متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان منتقل کردند.
سرهنگ موسوی تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی با مشاهده مستندات پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کردند.
این مقام انتظامی در پایان بر نظارت خانوادهها بر رفتار و کردار جوانان خود تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: کنترل هیجانات و خشم میتواند از وقوع حوادث جبران ناپذیر این چنینی پیشگیری کند.