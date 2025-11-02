به گزارش ایلنا، امیرحسین بانکی پور گفت: براساس قانون جوانی جمعیت و برنامه هفتم پیشرفت، افرادی که ۳۵ سال سن و ۲ فرزند دارند و همچنین غیبت خدمت سربازی نداشته باشند (غیرغایب)، از سربازی معاف می‌شوند.

وی افزود: افراد غایب و غیرغایبی که ۴۰ سال و بیشتر سن داشته و دارای ۳ فرزند باشند، می‌توانند از معافیت سربازی استفاده کنند.

به گزارش صدا و سیما، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: افرادی غایب و غیرغایبی که ۴ فرزند دارند، در هر سنی از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

انتهای پیام/