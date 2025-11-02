ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است

به گزارش ایلنا از شهر، سوده نجفی در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد گزارشات مردمی مبنی بر ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: این موضوع مغایر با مقررات صنفی خدمات حمل و نقل عمومی است. حمل احشام بر اساس قانون ممنوع است. از شهرداری تهران درخواست می کنیم که مفاد قانونی را به رانندگان و مسافران اطلاع رسانی کند.

وی افزود: باید نظارت میدانی و بازرسی برای اجرای این منشور قانونی صورت بگیرد و ظرف یک ماه گزارش اقدامات صورت گرفته به شورا ارائه شود.

