عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران:

ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است

کد خبر : 1708197
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی، گفت: این موضوع مغایر با مقررات صنفی خدمات حمل و نقل عمومی است.

به گزارش ایلنا از شهر، سوده نجفی در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد گزارشات مردمی مبنی بر ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: این موضوع مغایر با مقررات صنفی خدمات حمل و نقل عمومی است. حمل احشام بر اساس قانون ممنوع است. از شهرداری تهران درخواست می کنیم که مفاد قانونی را به رانندگان و مسافران اطلاع رسانی کند.

وی افزود: باید نظارت میدانی و بازرسی برای اجرای این منشور قانونی صورت بگیرد و ظرف یک ماه گزارش اقدامات صورت گرفته به شورا ارائه شود.

