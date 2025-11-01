

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: خرید ۲۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی تولید داخل هم در برنامه وجود دارد که انتظار می‌رود تا آخر سال جاری به ناوگان حمل و نقل یگان‌های حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اضافه شوند.



وی تاکید کرد: اولویت اول ما تامین امکانات محیط بانان و یگان حفاظت استان‌هاست و این تجهیزات در ستاد به کار گرفته نخواهد شد.



رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به منظور پایش سیار، ۱۰ دستگاه ون نیز خریداری شده است تا در استان‌هایی که نیاز داشتند، توزیع شود و کار پایش سیار با سرعت بیشتری صورت بگیرد.



انصاری در پایان گفت: امیدواریم یکی از مشکلات اصلی یگان‌های ما که مربوط به خودروهای عملیاتی برای انجام ماموریت است، با این برنامه ریزی تا پایان سال جاری تا حد زیادی کاهش یابد.