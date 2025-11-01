ارسال ۳۵ دستگاه خودروی عملیاتی به ادارات کل محیط زیست استانها
با حضور معاون رئیس جمهوری، ۳۵ دستگاه خودروی عملیاتی به ادارات کل محیط زیست استانها ارسال شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در مراسم دومین مرحله ارسال خودروهای عملیاتی تویوتا به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها که عصر امروز برگزار شد، گفت: به منظور تحقق وعده ارتقای امکانات و تجهیزات محیط بانان در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها، ۳۵ دستگاه خودروی عملیاتی تویوتا - که مطابق مصوبه هیئت دولت بود - خریداری شد و قرار است ظرف ۱۰ روز آینده شماره گذاری و در ۳۱ استان کشور توزیع شود همچنین اقدامات برای خرید ۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی تویوتا دیگر در حال انجام است و آمار خودروهای عملیاتی افزایش پیدا خواهد کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: خرید ۲۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی تولید داخل هم در برنامه وجود دارد که انتظار میرود تا آخر سال جاری به ناوگان حمل و نقل یگانهای حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اضافه شوند.
وی تاکید کرد: اولویت اول ما تامین امکانات محیط بانان و یگان حفاظت استانهاست و این تجهیزات در ستاد به کار گرفته نخواهد شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به منظور پایش سیار، ۱۰ دستگاه ون نیز خریداری شده است تا در استانهایی که نیاز داشتند، توزیع شود و کار پایش سیار با سرعت بیشتری صورت بگیرد.
انصاری در پایان گفت: امیدواریم یکی از مشکلات اصلی یگانهای ما که مربوط به خودروهای عملیاتی برای انجام ماموریت است، با این برنامه ریزی تا پایان سال جاری تا حد زیادی کاهش یابد.