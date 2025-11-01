اضافه شدن نانواییها به مجموعه خدمات بازارهای ترهبار جدید
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین و میوه و ترهبار شهرداری تهران با بیان اینکه در بازارهای جدید از جمله در مناطق ۱۷، ۱۸ و ۲۰ تلاش کردهایم تمامی خدمات بهصورت کامل ارائه شود، گفت: بازارها دیگر به شکل تکغرفهای نیستند و خدمات جدیدی به آنها افزوده شده است.
به گزارش ایلنا، آیین افتتاحیه ۶ بازار میوه و ترهبار در ۶ محله از شهر تهران در قالب یکصد و نود و یکمین پویش امید و افتخار امروز - شنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ - با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران و مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین و میوه و ترهبار شهرداری تهران برگزار شد.
بختیاری زاده در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تأکید شهرداری تهران بر توسعه کمی و کیفی بازارها گفت: همانطور که معاون خدمات شهری و شهردار تهران بر توسعه کمی بازارها تأکید داشتهاند، توسعه کیفی خدمات نیز از مأموریتهای اصلی و کارویژههای سازمان مدیریت میادین است. در چهار سال اخیر تلاش کردهایم سطح کیفیت خدمات در میادین افزایش یابد.
وی افزود: کیفیت موضوعی نیست که بتوان آن را متوقف کرد و باید بهصورت مستمر پیگیری شود. در همین راستا، برنامه داریم تا علاوه بر نظارتهای انسانی، نظارتهای تصویری را تقویت کنیم فرآیند نظارت دقیقتر، بهروزتر و لحظهای انجام شود.
به گزارش شهر، بختیاریزاده در مراسم با اشاره به سیاست شهرداری تهران در توسعه متوازن بازارهای میوه و ترهبار گفت: با رهنمودها و هدایتهای معاون خدمات شهری و شهردار تهران، تمرکز ویژهای بر توسعه بازارها در مناطق جنوبی شهر صورت گرفته است. در چهار سال اخیر، تلاش کردهایم تا علاوه بر افزایش تعداد بازارها، از نظر کیفیت، نوع معماری، عرضه خدمات و تکمیل امکانات نیز شاهد ارتقای قابل توجهی باشیم.
بختیاریزاده افزود: هماکنون از میان شش بازاری که امروز افتتاح میشود، چهار بازار در مناطق جنوبی و دو بازار در مناطق شمالی تهران قرار دارند. این موضوع به معنای غفلت از مناطق شمالی نیست، بلکه تلاشی است برای جبران عقبماندگیهایی که در سالهای گذشته در جنوب شهر وجود داشته است. هدف ما این است که سطح خدمات در مناطق جنوبی گسترش یابد و بتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم این بخش از شهر باشیم.
وی ادامه داد: در بازارهای جدید از جمله در مناطق ۱۷، ۱۸ و ۲۰ تلاش کردهایم تمامی خدمات بهصورت کامل ارائه شود. بازارها دیگر به شکل تکغرفهای نیستند و خدمات جدیدی به آنها افزوده شده است؛ از جمله با دستور معاون خدمات شهری، نانواییها نیز به مجموعه خدمات بازارها اضافه شدهاند که جزو طرحهای جدید در حال توسعه در سازمان مرکزی است.
به گزارش شهر، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین همچنین به معماری بازارهای جدید اشاره کرد و گفت: بازار فدک که امروز افتتاح میشود، با نوعی سبک معماری ایرانی-اسلامی طراحی شده که با ویژگیهای فرهنگی و تاریخی منطقه هماهنگ است. این الگو در بازار باباخان در منطقه ۲۰ نیز اجرا شده و در سایر مناطق شهر نیز تسری خواهد یافت. برنامه ما افزایش تعداد بازارهایی است که با این سبک طراحی و احداث میشوند.
وی با بیان اینکه رویکرد شهرداری دسترسی آسان شهروندان به خدمات است، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا در تمامی محلات تهران، تا جایی که زمین مناسب وجود داشته باشد، بازارهای جدید احداث کنیم. بر اساس آخرین مطالعات انجامشده، میانگین فاصله میان دو بازار در تهران حدود ۹۳۰ متر است؛ بهگونهای که شهروندان در هر نقطهای از شهر با طی حدود ۹۳۰ متر به نزدیکترین بازار میوه و ترهبار دسترسی خواهند داشت.