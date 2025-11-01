دیدار رئیس دانشگاه آزاد با تولیت آستان قدس رضوی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در جریان سفر به مشهد مقدس با حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، رنجبر گزارشی از عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و به تشریح برنامه‌ها و اقدامات دانشگاه پرداخت.

همچنین در این نشست، دو طرف درباره مسائل دانشگاه، زمینه‌های همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دو مجموعه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزاری دومین شورای تخصصی معاونان علوم پزشکی دانشگاه آزاد با حضور رنجبر

رنجبر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه استاد شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، همسر محترم و همراهان ایشان اظهار کرد: مسیر ۵ ساله‌ای که رئیس فقید شهید دانشگاه دکتر طهرانچی ترسیم کردند را با قوت ادامه خواهیم داد و سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی را اکنون در سال چهارم آن قرار داریم را انتها پیش خواهیم برد.

وی با قدردانی از زحمات خانواده حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حاصل این زحمات را ما اخیرا در کسب مدال‌های رنگارنگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در المپیاد علوم پزشکی مشاهده کردیم که به عنوان افتخار دانشگاه و ایران اسلامی ثبت شد.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین شاهد بودیم که عضو هیات علمی گروه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات جایزه مصطفی (ص) در رده دانشمند جوان زیر ۴۰ سال را از میان همه نامزدها کسب کرد.

وی تاکید کرد: از ۲۳ خرداد که فعالیت خود را آغاز کردیم به لطف و عنایت الهی فعالیت دانشگاه در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری و … به خوبی پیش رفت و موفقیت‌های بسیار ارزشمندی نیز مانند اخذ مجوز بازنگری سرفصل‌های دروس تمامی رشته‌های غیرعلوم پزشکی در تمامی مقاطع بدست آمد که ان شاءالله بتوانیم شاهد اخذ همین مجوز در حوزه علوم پزشکی نیز باشیم.

رنجبر همچنین با اشاره به اقدامات دانشگاه در حوزه رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی تصریح کرد: بزودی اخبار خوشی در رابطه با معیشت و رفاه اساتید و اعضای هیات علمی به گوش همه خواهد رسید که امیدواریم بتواند بخشی از زحمات شما عزیزان را جبران کند. همچنین به صورت جدی در حال پیگیری موضوع مسکن کارکنان و اعضای هیات علمی هستیم و این حوزه نیز بزودی با تصویب و اعلام مصوباتی به نتیجه خواهد رسید.

گفتنی است در ادامه این نشست، معاونان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به بیان نظرات و پیشنهادات خود پیرامون مسائل دانشکده‌ها و مراکز درمانی و آموزشی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند.

