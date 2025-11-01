خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قاتل فراری را شناسایی کنید

قاتل فراری را شناسایی کنید
کد خبر : 1707744
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران خواستار شناسایی قاتل فراری به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار شد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ"علی خدابخشی" اظهارداشت: در راستای رسیدگی به پرونده قتل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، با توجه به اینکه تحقیقات همچنان از سوی پلیس ادامه دارد، دستور انتشار بدون پوشش عکس متهم به قتل از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای شناسایی قاتل فراری"جلیل الفتی نامبانی"صادر شده است لذا کسانی که اطلاعی از این متهم و قاتل فراری دارند مراتب را از طریق شماره تماس های02121875758 و 02121875718 به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کنند.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران افزود:  قاتل فراری در سال 1399 مرتکب قتل فردی در شهرستان شهریار شده و تاکنون اقدامات قضائی و انتظامی، منجر به دستگیری وی نشده است لذا از شهروندان عزیز انتظار می رود در صورت مشاهده و شناسایی این فرد، مراتب را به پلیس آگاهی غرب استان تهران  و به شماره های اعلامی و  مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ