قاتل فراری را شناسایی کنید

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ"علی خدابخشی" اظهارداشت: در راستای رسیدگی به پرونده قتل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، با توجه به اینکه تحقیقات همچنان از سوی پلیس ادامه دارد، دستور انتشار بدون پوشش عکس متهم به قتل از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای شناسایی قاتل فراری"جلیل الفتی نامبانی"صادر شده است لذا کسانی که اطلاعی از این متهم و قاتل فراری دارند مراتب را از طریق شماره تماس های02121875758 و 02121875718 به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کنند.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران افزود: قاتل فراری در سال 1399 مرتکب قتل فردی در شهرستان شهریار شده و تاکنون اقدامات قضائی و انتظامی، منجر به دستگیری وی نشده است لذا از شهروندان عزیز انتظار می رود در صورت مشاهده و شناسایی این فرد، مراتب را به پلیس آگاهی غرب استان تهران و به شماره های اعلامی و مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کنند.

انتهای پیام/