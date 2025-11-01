برق گرفتگی مرد ۴۳ ساله در حال جابهجایی کانکس
فرمانده انتظامی لنگرود از جانباختن مرد ۴۳ ساله بر اثر برق گرفتگی در چمخاله این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "ارسلان صبح زاهدی" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر برق گرفتگی فردی در پل شهر چمخاله لنگرود، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران کلانتری 13 چاف و چمخاله و نیروهای امدادی در محل مورد نظر و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، مردی 43 ساله که در حال جابه جایی کانکس با جرثقیل بوده، بر اثر بیاحتیاطی دچار برق گرفتگی شده و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود بیان داشت: در این راستا پرونده قضائی تشکیل و جسد متوفی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
به گزارش پلیس، این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی و دقت در انجام تمامی کارها به منظور جلوگیری از بروز چنین حوادثی لازم و ضروری است.