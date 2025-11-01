به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مهندس "محمدیاشار لطفی" مجری خط ۷ مترو تهران با اعلام مطلب فوق، گفت: ایستگاه مترو هلال احمر با تکمیل ورودی نخست آن در اسفندماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسید و از همان موقع، برنامه ریزی برای ساخت ورودی جنوبی ایستگاه مدنظر قرار گرفت.

احداث و تکمیل این ورودی فارغ از رعایت الزامات پدافند غیرعامل برای ایستگاههای مترو، مشکل تردد پرخطر عابران پیاده از عرض خیابان هلال احمر را نیز برطرف خواهد ساخت؛ خصوصاً باتوجه به عبور و مرور اتوبوس ها از این معبر، مسافران ایستگاه هلال احمر درخواست های زیادی مبنی بر راه اندازی ورودی جنوبی آن داشتند.

لطفی با بیان اینکه مجموع هزینه عملیات ساختمانی و تجهیزات ورودی دوم ایستگاه هلال احمر به رقم ۱۸۰ میلیارد تومان می رسد، افزود: این ورودی در نبش خیابان شهید قدمی واقع شده و تا سه هفته آینده قابلیت بهره برداری پیدا خواهد کرد.

نکته مهم اینکه ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر به گونه ای طراحی شده که نقش یک زیرگذر مکانیزه (مجهز به پله برقی) برای عابران پیاده در تردد از محور خیابان هلال احمر طی ساعات بهره برداری از ایستگاه را نیز ایفاء خواهد کرد.

گفتنی است با افتتاح ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر در خط ۷ مترو تهران، جمع ورودی های جدید تکمیل شده در این دوره مدیریت شهری به عدد ۲۰ می رسد.

