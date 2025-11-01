توسعهای که محیط زیست را با خطر مواجه کند، فاجعه است
همایش روز محیط بان با حضور مسئولین استانی، خانواده شهدای محیط بان، اعضای شورای معاونین، روسای ادارات تابعه و برخی محیطبانان در محل سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان برگزار شد و از خانواده شهدای محیطبان و روسای ادارات و محیط بانان نمونه تقدیر شد.
به گزارش ایلنا، در این همایش ساسان کفائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان اینکه مساحت مناطق تحت مدیریت استان کرمان به تنهایی از مساحت ۱۵ استان کشور بیشتر است، گفت: هم اکنون در استان کرمان فقط ۱۰۹ نفر محیط بان وحود دارند و این حوزه با توجه به وسعت استان کرمان نیازمند تقویت است؛ این موضوع نشاندهنده دشواری و سنگینی کار همکاران ما است.
وی بیان کرد: با وجود پهناوری استان کرمان و تنوع زیستی کمنظیر آن، شمار نیروهای حفاظتی این استان بسیار اندک است و کار طاقتفرسایی بر دوش محیطبانان قرار دارد؛ همکاران ما با وجود فشار کاری بالا، با تعهد، اخلاق و احساس مسئولیت در حال حفاظت از طبیعت استان هستند.
کفایی با اشاره با اینکه ما در اداره کل محیط زیست استان موافق توسعه پایدار هستیم و با توسعه مشکلی نداریم، افزود: اما طرحهای توسعهای باید طبق ضوابط قانونی باشد؛ توسعهای بخواهد محیط زیست فعلی و آینده را به خطر بیندازد اسمش فاجعه است نه توسعه.
وی تصریح کرد: رعایت اصول زیست محیطی خط قرمز ما است و با موضوعاتی که بخواهد منجر به فاجعه زیست محیطی شود و اتفاقات ناگواری را در سطح شهرستانهای استان رقم بزند، برخورد خواهیم کرد؛ نباید اجازه بدهیم استان کرمان با فجایع زیست محیطی روبرو شود زیرا همزمان سلامت و نشاط و پویایی جامعه را از بین خواهد برد.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان با تجلیل از تلاش محیط بان در حراست از عرصههای طبیعی و حیوانات گفت: در حوزه کشفیات یگان حفاظت محیط زیست طی پنج ماه اخیر حائز رتبه برتر کشور بوده است.
کفایی آموزش و پرورش را یکی از ارکان مهم در تربیت نسل آینده دوستدار طبیعت دانست و تاکید کرد: اگر از سنین پایین آموزش محیط زیستی در مدارس جدی گرفته شود، میتوان امیدوار بود که نسل آینده حافظ واقعی طبیعت کشور باشد.
وی بیان کرد: انیمیشن سینمایی یوز توسط هنرمندان کرمانی تولید شده و به موضوع حفظ یوز ایرانی میپردازد. این همکاریهای فرهنگی میتواند در ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به محیط زیست نقش مؤثری داشته باشد.
کفایی از خانواده مرحوم سالاری به دلیل گذشت و بخشش در پرونده یکی از محیطبانان قدردانی کرد و گفت: محمد امین خوارزمی محیطبان کرمانی، پس از سه سال حبس با گذشت خانواده مرحوم سالاری آزاد شد. این رفتار انسانی و اخلاقی، الگویی از همدلی و فهم مشترک برای حفظ محیط زیست است.
به گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست، در پایان این مراسم از روسای نمونه شهرستانی و محیط بانان نمونه با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.