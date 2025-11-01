خبرگزاری کار ایران
کشف داروی قاچاق در مرزهای استان سیستان و بلوچستان

کد خبر : 1707641
فرمانده مرزبانی فراجا از کشف بیش از ۱۰۶ میلیاردو ۹۰۰ میلیون ریال داروی قاچاق در مرزهای سیتان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "احمد علی گودرزی" در تشریح این خبر گفت: در راستای مراقبت و کنترل از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران پایگاه دریابانی چابهار به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در منطقه مرزی دست پیدا کردند و پس از هماهنگی لازم با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند محموله داروی قاچاق را پیش از ورود به کشور توقیف کنند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان پس از چندین شبانه‌ روز کار اطلاعاتی و شناسایی مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله داروهای قاچاق، در این عملیاتی غافلگیرکننده و هوشمندانه موفق شدند، ضمن دستگیری چهار قاچاقچی، یک فروند شناور، تعداد 706 هزار قلم داروی روانگردان غیر مجاز را کشف کنند.

سردار "گودرزی" در ادامه تصریح کرد: بنا به نظر کارشناسان ارزش ریالی داروهای کشف شده قاچاق 106 میلیارد و 900 میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد و مرزدارن استان سیستان و بلوچستان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.

