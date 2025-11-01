تعداد میادین میوه و ترهبار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
معاون شهردار پایتخت با بیان اینکه هدفگذاری ما احداث ۱۲۰ میدان جدید بود که تاکنون نزدیک به ۵۰ میدان تحویل شهروندان شده گفت: سایر پروژهها در دست اجراست.
به گزارش ایلنا، آیین افتتاحیه ۶ بازار میوه و ترهبار در ۶ محله از شهر تهران در قالب یکصد و نود و یکمین پویش امید و افتخار امروز - شنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ - با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران و مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین و میوه و ترهبار شهرداری تهران برگزار شد.
گودرزی در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تداوم برنامههای شهرداری در توسعه خدمات محلی گفت: همانطور که در افتتاحیههای پیشین به مردم قول داده بودیم، روند توسعه بازارها و ارائه خدمات محلهای را ادامه دادهایم. براساس برآوردها و درخواستهای مردمی، امروز تمامی محلههای شهر تهران از خدمات میادین میوه و ترهبار برخوردار شدهاند. در همین راستا، امروز شش میدان جدید به مجموعه میادین شهر افزوده میشود و تعداد کل آنها از ۳۱۵ میدان به ۳۲۱ میرسد.
گودرزی ادامه داد: البته برخی از میادین پیشین در مرحله بازسازی اساسی قرار دارند. با توجه به اینکه تهران دارای ۳۵۳ محله است و بعضی از محلهها جمعیت زیادی دارند، ممکن است به بیش از یک میدان نیاز داشته باشند. از روز نخست، هدفگذاری ما احداث ۱۲۰ میدان جدید بود که تاکنون نزدیک به ۵۰ میدان نهایی و تحویل شهروندان شده و سایر پروژهها نیز در دست اجراست.
وی در تشریح موانع پیشِرو افزود: در برخی محلهها به دلیل نبود زمین مناسب، اجرای طرح با تأخیر مواجه شده است. در مواردی شهرداری زمینهایی را پیشنهاد داده، اما ساکنان محل بهدلیل نگرانی از ایجاد ترافیک یا مزاحمتهای احتمالی مخالفت کردهاند. ما نمیخواهیم مردم را دچار زحمت کنیم؛ هدف ما توسعه خدمات در نقاطی است که خود مردم خواهان آن هستند. هرجا زمین مناسب با پیوستهای ترافیکی و زیستمحیطی قابلقبول وجود داشته باشد، قطعاً موضوع توسعه دنبال خواهد شد.
به گزارش شهر، معاون شهردار تهران درباره طرحهای مشارکتی نیز اظهار کرد: در برخی پروژهها از ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی بهره میبریم. نخستین پروژه دوگانه ما در منطقه ۱۷ اجرا شده که طبقه همکف آن به میدان میوه و ترهبار و طبقه دوم به مجموعه ورزشی اختصاص دارد. همزمان پنج پروژه دیگر نیز امروز به بهرهبرداری میرسد. خدمترسانی محلی به مردم همچنان در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
وی درباره تمرکز بیشتر بر مناطق جنوبی شهر تصریح کرد: این سیاست آگاهانه اتخاذ شده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی و درخواستهای مردمی، به این نتیجه رسیدیم که جنوب تهران باید سهم بیشتری از خدمات میوه و ترهبار و سایر خدمات شهری داشته باشد. هماکنون ۵۳ درصد میادین در نیمه جنوبی و ۴۷ درصد در نیمه شمالی شهر قرار دارند. هدف ما برقراری عدالت در توزیع خدمات است، نه نادیده گرفتن بخشی از شهر. هرکجا ظرفیت و مشارکت مردمی وجود داشته باشد، توسعه خدمات ادامه خواهد یافت.