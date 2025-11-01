خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بکارگیری ۵۰ خودروی ون در حوزه آسیب‌های اجتماعی

بکارگیری ۵۰ خودروی ون در حوزه آسیب‌های اجتماعی
کد خبر : 1707585
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، از برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه خودروهای گشت حامی‌شهر و ارائه خدمات تخصصی به گروه‌های مختلف آسیب‌پذیر در پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اظهار کرد: ما قصد داریم علاوه بر خودروهای گشت حامی‌شهر فعلی، تعداد بیشتری را به مجموعه اضافه کنیم و بخشی از این خودروها را در اختیار مناطق مختلف شهر قرار دهیم تا خدمات‌رسانی به صورت گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر انجام شود.

وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی ما، تخصصی کردن خدمات است. به این معنا که خودروهای ویژه ارائه خدمات به معتادین متجاهر، کودکان کار، متکدیان و دیگر گروه‌های هدف را از یکدیگر جدا خواهیم کرد. مقدمات این کار انجام شده و با هماهنگی و همکاری مجموعه مدیریت شهری، امیدواریم در ماه‌های آینده این اقدام به مرحله اجرا برسد.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان چشم‌انداز آینده طرح گفت: احتمالاً در آینده نزدیک ۵۰ دستگاه خودروی ون در سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی داشته باشیم که بتوانیم از ظرفیت آن‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ