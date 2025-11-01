خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

کاهش نسبی دمای هوا در استان‌های شمالی از فردا

کاهش نسبی دمای هوا در استان‌های شمالی از فردا
کد خبر : 1707553
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی کشور از افزایش دما در مناطق شمالی کشور خبر داد و تاکید کرد که از فردا با نفوذ جریانات شمالی، در استان های شمالی کشور شاهد کاهش نسبی دمای هوا خواهیم بود.

به گزارش ایلنا و بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی کشور، در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر و در نواحی شمالی به ویژه در سواحل دریای خزر افزایش دما پیش‌بینی می‌شود اما از فردا با نفوذ جریانات شمالی و سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان، مازندران و نقاطی از خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

روزهای شنبه و یکشنبه - ۱۰ و ۱۱ آبان - در شمال شرق و روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۱۲ تا ۱۴ آبان- در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرد.

همچنین از روز یکشنبه - ۱۱ آبان - با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در اردبیل، گیلان ،مازندران، گلستان بخش هایی از خراسان شمالی و دوشنبه علاوه بر این مناطق در شمال خراسان رضوی افزایش ابر رگبار باران و وزش باد شدید انتظار می رود.

طی این دو روز بارش در غرب سواحل دریای خزر شدت خواهد داشت و روز سه شنبه - ۱۳ آبان - در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست؛ چهارشنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می شود.

همچنین یکشنبه در نوار شمالی و طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما انتظار می رود یکشنبه و دوشنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ