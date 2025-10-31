خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون شهردار تهران عنوان کرد:

ساخت ۸۰ مجموعه ورزشی در مراکز آموزشی پایتخت

ساخت ۸۰ مجموعه ورزشی در مراکز آموزشی پایتخت
کد خبر : 1707325
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران در ۴ سال اخیر خدمات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف برای شهروندان به ارمغان آورده است که از جمله می‌توان احداث بوستان ۳۵ هکتاری در پادگان ۰۶ را بر شمرد که کار احداث آن آغاز شده است.

به گزارش ایلنا،  لطف الله فروزنده در دور سوم نظارت ستادی از شهرداری منطقه یک، گفت: شهرداری اقدامات خود را بر پایه خدمت رسانی به شهروندان و ارتقای کیفی این اقدامات بنا نهاده و از اولین روزهای شروع مدیریت شهری این مهم در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این دوره مدیریت شهری شاهد افزایش ۶ برابری منابع درآمدی بودیم، گفت: در سال جاری پروژه‌های مستمر ۱۰۰ درصد به انجام رسیده و پروژه‌های غیر مستمر به نیمه رسیده و تا پایان سال به اتمام می‌رسد. 

فروزنده در ادامه با اشاره به هدیه ۳۵ هکتاری مدیریت شهری به شهروندان پایتخت، اظهار کرد: در داخل شهر به زودی شاهد بهره برداری از بوستان ۳۵ هکتاری با تبدیل پادگان ۰۶ به بوستان خواهیم بود. همینطور ۶۰ هکتار فضای سبز در بام ری در آستانه بهره برداری قرار دارد.

معاون شهردار تهران همچنین با اشاره به لزوم توسعه سرانه ورزشی در محلات، گفت: همانطور که جمع نخبگان و معتمدین محلات بیان داشتند امروز یکی از احتیاجات و نیازهای شهر توسعه اماکن ورزشی و توسعه سرانه ورزشی به ویژه برای دانش آموزان است. در همین راستا بیش از ۵۰۰ مجموعه ورزشی در تهران بازسازی و نوسازی شده و همچنین ساخت ۸۰ مجموعه ورزشی و آموزشی برای مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این بازدید نظارتی، اکبر مردانی مدیر کل تحولات کالبدی و نیز حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری گزارش نظارتی و ارزیابی از منطقه را در جمع معاونان، شهرداران نواحی و مدیران منطقه قرائت کردند.

در این بازدید همچنین از پرستاران درمانگاه شهرداری منطقه یک تجلیل شد.

احداث ۳۳ هزار متر مربع مستحدثات در دوره ششم مدیریت شهری در منطقه یک

هادی حق‌بین شهردار منطقه یک نیز در دور سوم نظارت ستادی معاونت هماهنگی و امور مناطق گفت: در این دوره مدیریت شهری احداث مجموعه‌های بزرگ ورزشی ازگل، قیطریه، گلابدره، باغ فردوس و ساختمان جدید اداری منطقه در حال ساخت است و در ادامه این اقدامات، واکاری درختان و ساماندهی خیابان حضرت ولیعصر، احداث پیاده راه شهرک شهیدمحلاتی و خرگوش دره، درمانگاه امامزاده قاسم و ... نیز در حال انجام است.

حق بین با اشاره به اقدامات جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: ۱۳۵۵ پرونده در منطقه تشکیل شد که همه موضوعات در چهار بخش تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر دو سطح اول ۱۰۰ درصد به اتمام رسیده سطح ۳ نیز تعیین تکلیف شده و تا چند ماه آینده به انجام می‌رسد.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، دور سوم نظارت ستادی از شهرداری منطقه یک با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، هادی حق بین شهردار منطقه یک، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، برگزار شد و دیدار با نخبگان، ائمه جماعات، معتمدین محلات، دیدار با پرسنل منطقه و دیدار با معاونان و مدیران منطقه، بخش های سه گانه این نظارت ستادی بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ