روایت ۴ تصادف مرگبار طی یک هفته در پایتخت

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ رابعه جوانبخت روز جمعه در تشریح جزئیات چهار فقره تصادف منجر به فوت در هفته نخست آبان‌ماه اظهار کرد: این حوادث عمدتاً ناشی از بی‌توجهی به مقررات رانندگی و رفتارهای پرخطر بوده‌اند.

وی افزود: در روز دوشنبه ۵ آبان‌ماه دو فقره تصادف فوتی در نقاط مختلف پایتخت رخ داد. در نخستین حادثه که ساعت ۲۳:۲۵ در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم و پس از تقاطع یادگار امام(ره) رخ داد، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ به دلیل سرعت غیرمجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خود منحرف شد و پس از برخورد با گاردریل، به فضای میانی بزرگراه وارد و با تیر چراغ برق برخورد کرد و در این حادثه، خودرو واژگون شد و راننده و سرنشین آن که هر دو جوانی حدود ۲۰ ساله بودند، در صحنه جان باختند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ درباره دومین حادثه همان روز، افزود: ساعت ۰۱:۵۰ بامداد در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین‌الدین بعد از خیابان هنگام، یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که در حال عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه بود برخورد کرد. متأسفانه عابر که مردی حدود ۴۰ ساله بود در دم جان خود را از دست داد.

وی از وقوع دو فقره تصادف مرگبار دیگر در روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه نیز خبر داد و گفت: ساعت ۰۲:۱۵ بامداد در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری نرسیده به سازمان آب، یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل بی‌توجهی به جلو ابتدا با یک وانت آریسان متوقف در مسیر تندرو به علت عملیات عمرانی برخورد کرد و سپس با یک سواری پژو ۲۰۶ برخورد ثانویه داشت.

وی در ادامه گفت: در اثر این سانحه، راننده موتورسیکلت در دم جان باخت و سرنشین آن مصدوم و توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد و در بررسی کارشناسی انجام‌شده، سهم تقصیر میان راننده موتورسیکلت و پیمانکار عمرانی به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی تقسیم شد.

وی تصریح کرد: آخرین حادثه فوتی هفته گذشته ساعت ۱۱:۲۰ ظهر همان روز در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید خرازی بعد از پل شهید اردستانی رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه پژو ۲۰۶ با پلاک شهرستان به علت عدم آشنایی راننده با مسیر و استفاده نادرست از برنامه‌های مسیریاب دچار سردرگمی در انتخاب خروجی شد. راننده که با سرعت بالا در حال حرکت بود، ناگهان اقدام به تغییر مسیر کرد و کنترل خودرو از دستش خارج شد و در نهایت خودرو با تیر چراغ برق حاشیه بزرگراه برخورد کرد و در این برخورد، پدر خانواده در دم جان باخت و راننده و سرنشین دیگر مصدوم و توسط اورژانس منتقل شدند.

سرهنگ جوانبخت با توصیه‌ای به رانندگان گفت: پیش از آغاز حرکت، رانندگان باید مسیر حرکت خود را از طریق برنامه‌های مسیریاب با دقت بررسی کنند تا در حین رانندگی نیازی به نگاه مکرر به تلفن همراه نباشد. چنین رفتارهایی عامل بروز بسیاری از تصادفات مرگبار است.

وی در پایان تأکید کرد: هوشیاری پیش از حرکت، ضامن ایمنی در طول مسیر است و رعایت قوانین ساده‌ای چون سرعت مطمئنه و تمرکز بر جاده، می‌تواند جان ده‌ها نفر را نجات دهد

