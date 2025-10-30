به گزارش ایلنا، به مناسبت روز جهانی آمار، جشن «آمارانه ۱۴۰۴» روز دوشنبه ۵ آبان‌ماه در دانشگاه الزهرا (س) با حضور اساتید، دانشجویان و فعالان حوزه داده و تبلیغات با همکاری دانشکده علوم ریاضی و حمایت هلدینگ مات در دانشکده‌ی خوارزمی دانشگاه الازهرا برگزار شد.

در میان مدعوین، چهره‌هایی همچون سلطان‌خواه (رئیس دانشکده علوم ریاضی)، شمس، علی‌محمدی (مدیر گروه آمار)، مهدی محمد زارع، ابوالفضل گندمی، سنجری، دکتر فیروزه حقیقی (دانشگاه تهران) و ندا صادقی کارشناس حوزه‌ی آمار حضور داشتند.

در ابتدای مراسم سلطان‌خواه در سخنان خود بر نقش آمار در تصمیم‌سازی‌های کلان و توسعه پایدار تأکید کرد و گفت که در دنیای امروز، داده‌ها همان اندازه اهمیت دارند که منابع انرژی و سرمایه‌های فکری. او افزود که تحلیل درست داده‌ها، پایه‌ی تصمیم‌های دقیق است و لازم است جایگاه علم آمار در آموزش و جامعه تقویت شود. در ادامه نیز از خانم مسلمی، رتبه نخست المپیاد آمار، تقدیر شد و آغاز مقطع دکتری آمار در دانشگاه الزهرا (س) رسماً اعلام شد.

در بخش بعد، علی‌محمدی، مدیر گروه آمار، ضمن تبریک روز جهانی آمار، به دانشجویان جدیدالورود خوش‌آمد گفت. او با اشاره به گسترش هوش مصنوعی در جهان امروز، آمار را یکی از ستون‌های اصلی این تحول دانست و اشاره کرد که در دهه‌ی اخیر، جهان با هوش مصنوعی دگرگون شده است و این علم را بر دو ستون آمار و علوم کامپیوتر استوار دانست. او از دانشجویان خواست پایه‌های ریاضی خود را تقویت کنند، با نرم‌افزارهای تحلیلی آشنا شوند و تنها به دروس دانشگاهی بسنده نکنند.

در ادامه برنامه، فیروزه حقیقی از دانشگاه تهران درباره‌ی دو مکتب اصلی علم آمار، یعنی کلاسیک و بیز سخن گفت. او توضیح داد که مکتب کلاسیک بر مفهوم عینی احتمال تکیه دارد، در حالی‌که مکتب بیز احتمال را امری ذهنی و به‌روزشدنی می‌داند. دکتر حقیقی با مرور تاریخچه‌ی این دو دیدگاه، به نقش فرمول بیز در رمزگشایی دستگاه انیگما در جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت که آلن تورینگ با استفاده از همین رویکرد توانست پیام‌های رمزگذاری‌شده آلمان‌ها را رمزگشایی کند و در نتیجه، مسیر جنگ را تغییر دهد. او افزود که در دنیای امروز، مکتب بیز در کنار آمار کلاسیک، جایگاه مهمی در علوم داده و یادگیری ماشین دارد.

به گزارش روابط عمومی همایش، در بخش پایانی، ندا صادقی کارشناس حوزه‌ی آمار با موضوع «نقش آمار در صنعت و تبلیغات» سخنرانی کرد. او توضیح داد که در هلدینگ مات، هیچ تصمیم یا کمپینی بدون تحلیل آماری اجرا نمی‌شود و آمار زیربنای خلاقیت در تبلیغات مدرن است. دکتر صادقی با معرفی مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه‌ی مات به اهمیت پژوهش، داده‌کاوی و شناخت رفتار مخاطب اشاره کرد.

او همچنین از ایجاد پلتفرمی خبر داد که به‌صورت روزانه رفتار رسانه‌ای مخاطبان را در تلویزیون، پلتفرم‌های آنلاین و شبکه نمایش خانگی پایش می‌کند. صادقی در پایان گفت: «آمار فقط درباره‌ی عددها نیست، درباره‌ی دیدن دنیاست با دقت، بدون قضاوت و با ذهنی باز. کسی که بتواند از آمار برای فهم انسان‌ها استفاده کند، طراح آینده است».

