توضیحات پلیس در خصوص تیراندازی در منطقه سوهانک تهران
پلیس تهران اعلام کرد در پی گزارشها و اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سوهانک مبنی بر حضور افراد سابقهدار در اطراف دانشگاه و وقوع درگیری منجر به مجروح شدن دو دانشجو با سلاح سرد، تیمهای عملیات ویژه پلیس به محل اعزام شدند و در جریان دستگیری متهمان، با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، یک نفر هدف تیراندازی قرار گرفت و سه نفر دیگر بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی اعتراض شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک به حضور تعدادی از افراد سابقهدار و اراذل و اوباش فعال در زمینه خرید و فروش موادمخدر در محدوده اطراف دانشگاه، که متأسفانه منجر به درگیری و مجروح شدن دو نفر از دانشجویان با سلاح سرد گردید، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.
با دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تشکیل تیمی ویژه از مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اقدامات گسترده اطلاعاتی و میدانی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه آغاز شد.
در نتیجه این اقدامات، پنج نفر از اراذل و اوباش سابقهدار شناسایی و محلهای تردد آنان تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت.
در مرحله نخست عملیات، روز چهارشنبه مورخ ۷ آبانماه مأموران موفق شدند چهار نفر از متهمان را در محدوده سوهانک شناسایی کنند که در جریان دستگیری و با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، یکی از آنان مورد هدف قرار گرفته و سه نفر دیگر دستگیر شدند.
در مرحله دوم عملیات نیز، پنجمین متهم تحت تعقیب در محدوده ازگل شناسایی و با شلیک مأموران زمینگیر و سپس دستگیر گردید.
پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان و جامعه دانشگاهی در برقراری نظم و امنیت عمومی، به تمامی افراد مخل نظم و امنیت، اراذل و اوباش و عوامل توزیع و خرید و فروش موادمخدر هشدار میدهد:
پلیس با قاطعیت، اشراف اطلاعاتی و بدون هیچگونه تسامح، با هرگونه رفتار مجرمانه و هنجارشکنانه برخورد خواهد کرد و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است.