وضعیت دما و بارش تا فروردین ۱۴۰۵
بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، جدیدترین نقشههای پیشبینی فصلی بارش و دمای هوای کشور بر مبنای نقشههای احتمالاتی توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از نیمه دوم آبان ماه سال جاری تا نیمه اول فروردین ماه سال آینده تولید و ارائه شد.
به گزارش ایلنا،بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، میانگین بارش کشور در فصل پاییز کمتر از نرمال است و بیشترین کاهش از نیمه آبان تا نیمه آذر رخ خواهد داد. بارش کشور در فصل زمستان در محدوده نرمال برآورد می شود. میانگین دمای هوا از نیمه آبان تا نیمه اسفند در اغلب مناطق کشور فراتر از نرمال خواهد بود و بیشترین افزایش دما طی نیمه آذر تا نیمه دی و نیمه بهمن تا نیمه اسفند رخ می دهد.
نیمه آبان تا نیمه آذر (ماه نوامبر) میانگین بارش کشور کمتر از نرمال است. بیشترین کاهش بارش در استانهای واقع در دو سوی کوههای زاگرس و نیمه شمالی کشور رخ میدهد. بارش در بخشهایی از جنوب و جنوب شرق کشور مطابق با نرمال بلند مدت برآورد میشود که مقدار آن قابل توجه نیست همچنین میانگین دمای هوا در شرق، جنوب شرق و سواحل دریای عمان در محدوده نرمال، در غرب و شمال غرب ۱ تا ۲ درجه و در سایر مناطق نیم تا یک درجه فراتر از نرمال خواهد بود.
نیمه آذر تا نیمه دی (ماه دسامبر) میانگین کلی بارش کشور در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال برآورد میشود. انتظار میرود کاهش بارش پیش بینی شده برای برخی مناطق کشور در بازه نوسانات نرمال باشد همچنین میانگین دمای هوا در جنوب، جنوب شرق، شرق و بخش محدودی از نواحی مرکزی کشور نیم تا یک درجه و برای سایر مناطق ۱ تا ۲ درجه فراتر از نرمال پیشبینی میشود.
نیمه دی تا نیمه بهمن (ماه ژانویه ۲۰۲۶) میانگین بارش کشور در محدوده نرمال خواهد بود. پیشبینیها نشان داده است در این مدت میانگین دمای هوا در بخش محدودی از غرب کشور و زاگرس میانی ۱ تا ۲ درجه و در سایر مناطق نیم تا یک درجه فراتر از نرمال خواهد بود.
نیمه بهمن تا نیمه اسفند (ماه فوریه ۲۰۲۶) میانگین بارش در نیمه شمالی کشور در محدوده نرمال و در بخشهای محدودی از شرق، غرب، جنوب و جنوب غرب در محدوده نرمال تا کمتر از آن برآورد می شود. انتظار میرود کاهش بارش پیش بینی شده در برخی مناطق در بازه نوسانات نرمال قرار گیرد. در این مدت در نوار شمالی و شمال غرب کشور میانگین دما نیم تا یک درجه و در سایر مناطق ۱ تا ۲ درجه فراتر از نرمال برآورد میشود.
نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ (ماه مارس ۲۰۲۶) میانگین بارش کشور در محدوده نرمال برآورد میشود همچنین میانگین دمای هوا در نیمه شرقی کشور نرمال، در بخش محدودی از غرب کشور، زاگرس شمالی تا میانی ۱ تا ۲ درجه و برای سایر مناطق نیم تا یک درجه فراتر از نرمال مورد انتظار است.