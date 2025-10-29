ظرفیت تولید اتوبوس دوکابین و سه کابین در کشور وجود ندارد

به گزارش ایلنا، محمد آخوندی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر بی‌توجهی مدیریت شهری به خرید وسایل حمل و نقل عمومی از تولیدکنندگان داخلی و واردات این دستگاه‌ها از چین، اظهار کرد: شهرداری و شورا در ابتدای دوره ششم اولین قرارداد خود برای تهیه اتوبوس‌های مورد نیاز شهر را با خودروسازان داخلی منعقد کردند و این موضوع مشخص و شفاف است. در بودجه سالانه برای این مسئله اعتبارات لازم پیش‌بینی و قراردادها نیز بر این اساس منعقد شد و اتوبوس‌ها نیز به تدریج خریداری و وارد خطوط شدند.

وی با اعلام اینکه هرچه خودروسازان، اتوبوس‌ها را با سرعت بالاتری تحویل دهند، ما در مدیریت شهری استقبال می‌کنیم، یادآور شد: متاسفانه تولیدات این اتوبوس‌ها کفاف نیاز شهر تهران را نمی‌داد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم برای کاهش آلودگی هوا و ضرورت استفاده از انرژی پاک، اتوبوس برقی خریداری کنیم. با توجه به اینکه ظرفیت تولید اتوبوس برقی لازم در داخل کشور وجود نداشت، نسبت به واردات آن از یکی بهترین تولیدکنندگان خارجی اقدام شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه قرارداد اتوبوس‌های برقی را در داخل کشور همزمان با اتوبوس‌های دیزلی منعقد کردیم، گفت: تولیدکننده داخلی به تعهد خود برای تولید اتوبوس برقی عمل نکرد و شهرداری برای ضبط وثیقه از مسیر دادگستری اقدام و وثیقه را ضبط کرد.

وی ادامه داد: همانطور که گفته شد اولین قراردادهای این دوره مدیریت شهری با تولیدکنندگان داخلی بسته شد اما اگر قرار باشد این اتوبوس‌ها به موقع تحویل داده نشوند، چاره‌ای جز واردات نداریم و نمی‌توانیم منتظر تولید داخلی بمانیم.

آخوندی با بیان اینکه در داخل کشور ظرفیت تولید اتوبوس دوکابین و سه کابین وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان این توان را دارند، اعلام کنند؛ ما هم در شورا، شهرداری را ملزم به خرید این اتوبوس‌ها خواهیم کرد.

به گزارش شهر، وی افزود: مطرح کردن سخنانی مبنی بر اینکه با وجود توان داخلی نباید نسبت به واردات اقدام کنیم، دقیق و کارشناسی نیست، بلکه تبلیغاتی و شعاری است؛ اولویت شهرداری و شورا تأمین وسایل حمل و نقل عمومی تولید داخل است اما اگر امکان آن وجود نداشته باشد، حتماً برای رفاه مردم از هرجای دنیا، نسبت به واردات اقدام خواهیم کرد تا مشکل مردم حل شود.

آخوندی در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدکنندگان داخلی در تحویل اتوبوس‌ها به موقع عمل می‌کنند، گفت: اختلافاتی در مورد مباحث مالی وجود دارد اما با این وجود خودروسازان در حال تولید و تحویل اتوبوس‌ها هستند. ضمن اینکه خودروسازان داخلی تنها برای تهران اتوبوس تولید نمی‌کنند و ملزم هستند نیاز دیگر شهرها را نیز تأمین کنند؛ به هرشکل در تلاش هستند که تا پایان سال به تعهدات خود عمل کنند.

انتهای پیام/