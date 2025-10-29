حبیبا:
علم یک مؤلفه قدرتساز است
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در جمع دانشجویان نو ورود دانشگاه خوارزمی گفت: آنهایی که دانشگاه را تهدید میدیدند، در جنگ دوازده روزه متوجه شدند که این دانشگاه است که میتواند به فریاد ملت برسد.
به گزارش ایلنا، سعید حبیبا در مراسم استقبال از دانشجویان نو ورود دانشگاه خوارزمی در پردیس کرج، گفت: دانشگاه خوارزمی یکی از قدیمیترین و معتبرترین دانشگاههای کشور است. انشاءالله با تلاش علمی شما دانشجویان، آینده ایران عزیز را میسازیم. افتخارات علمی بزرگی در این دانشگاه فارغ التحصیل شدند و شما باید قدر خود را بدانید.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در جنگ دوازدهروزه، عدهای از دانشجویان عزیز ما و عدهای از اساتید محترم دانشگاههای ما در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسیدند.
وی خطاب به دانشجویان نو ورود دانشگاه خوارزمی گفت: از این فرصتی که نصیب شما شده است، بهترین مدارج علمی و دانش را کسب کنید تا بتوانید برای آینده ایران عزیز اثرگذار باشید. انسان به ما هو انسان باید اثرگذار باشد و شما میتوانید انسانهای اثرگذاری برای ایران باشید.
معاون وزیر علوم تصریح کرد: علم بهعنوان یک مؤلفه قدرتساز، در همه عرصهها چه عرصههای اجتماعی چه عرصههای اقتصادی و چه عرصههای علمی میتواند جایگاه رفیع و بزرگی داشته باشد. خداوند در قرآن به قلم قسم یاد میکند و لذا ما امیدواریم که شما عزیزان بتوانید در این دانشگاه تحولات بزرگی رقم بزنید و دانشگاه خوارزمی را به یک دانشگاه نمونه و الگو برای تمام دانشگاههای کشور تبدیل کنید.
حبیبا اظهار کرد: جنگ دوازدهروزه به همه ما اثبات کرد که هم نقطه ضعف و هم نقطه قوت ما در تکنولوژی بود. آنهایی که دانشگاه را تهدید میدیدند متوجه شدند که این دانشگاه است که میتواند به فریاد ملت برسد. این دانشگاه است که میتواند با تحولات و با ابداعات و اختراعات علمی، دشمن صهیونی رو به جایی برساند که علی رغم پشتوانه لجستیک و نظامی تمام کشورهای دنیا، درخواست آتش بس بدهد.
وی افزود: در شرایطی که بحث تحریمها وجود دارد با همه مشکلات و مسائل مختلفی که برای ما ایجاد کردند باز هم در دنیا رتبه علمی ۱۲ تا ۱۵ را داریم. این ادعای من نیست بلکه نظامهای رتبهبندی دنیا این را اعلام میکنند. این نشان میدهد که دانشجویانی که قبل از شما بودند ما را به این نقطه رساندهاند و الان این امانت را شما تحویل گرفتهاید. دانشجویان متولد دهه ۸۰، دانشجویانی پرانرژی هستند و میتوانند تحولات چشمگیری رقم بزنند و رتبههای علمی کشور را بهبود بدهند.
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه گفت: تمام تلاش ما در سازمان امور دانشجویان این است که بتوانیم یک زیست بوم نسبتاً خوب برای دانشجویان فراهم کنیم. متأسفانه اکنون خوابگاههای ما در شأن و جایگاه دانشجویان نیست و از این بابت شرمندهایم و باید عذرخواهی کنم.
وی ادامه داد: ما در سازمان امور دانشجویان در حوزه شوراهای صنفی برنامههای مختلفی داریم. زمانی که من مسئولیت معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را پذیرفتم؛ در کل کشور، ۲۱ دانشگاه شورای صنفی داشت اما امروز حدود ۹۰ دانشگاه کشور دارای شورای صنفیاند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، حبیبا گفت: ما در سازمان امور دانشجویان اعتقاد داریم که دانشگاه باید یک فضای شاد و مفرح رو داشته باشد که یکی از بهترین راههایی که میتواند فضای شاد و امیدبخش در دانشگاه ایجاد کند؛ ورزش است. از شما عزیزان تقاضا داریم در حوزه ورزش فعال باشید. یکی از دانشگاههای موفق در عرصه ورزش، دانشگاه خوارزمی است و ما امیدواریم که شاهد تحولات عظیم در عرصه ورزش باشیم.