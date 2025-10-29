مرکز مشاوره و سبک زندگی و رستوران مکمل دانشگاه خوارزمی افتتاح شد

به گزارش ایلنا، حبیبا معاون وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، ضمن بازدید از دانشگاه خوارزمی البرز و حضور در آیین نودانشجویان این دانشگاه، رستوران مکمل و مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه خوارزمی البرز را افتتاح کرد.



در ادامه، حبیبا و هیئت همراه با حضور در نمایشگاه انجمن‌های علمی و تشکل‌های دانشگاه خوارزمی البرز به گفتگوی صمیمی با دانشجویان پرداختند.



به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، گفتنی است، در این بازدید‌ها دکتر دانشیان معاون امور دانشجویان داخل و دکتر حسن آبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان نیز حضور داشتند.

