خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان؛

مرکز مشاوره و سبک زندگی و رستوران مکمل دانشگاه خوارزمی افتتاح شد

مرکز مشاوره و سبک زندگی و رستوران مکمل دانشگاه خوارزمی افتتاح شد
کد خبر : 1706565
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز مشاوره و سبک زندگی و رستوران مکمل دانشگاه خوارزمی البرز، با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، حبیبا معاون وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، ضمن بازدید از دانشگاه خوارزمی البرز و حضور در آیین نودانشجویان این دانشگاه، رستوران مکمل و مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه خوارزمی البرز را افتتاح کرد.

در ادامه، حبیبا و هیئت همراه با حضور در نمایشگاه انجمن‌های علمی و تشکل‌های دانشگاه خوارزمی البرز به گفتگوی صمیمی با دانشجویان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، گفتنی است، در این بازدید‌ها دکتر دانشیان معاون امور دانشجویان داخل و دکتر حسن آبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان نیز حضور داشتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ