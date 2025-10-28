رییس انجمن سکته مغزی:
۲ نفر از ۳ بیمار سکته مغزی ۱۰۰ درصد نجات مییابند
رییس انجمن سکته مغزی در نشست خبری روز جهانی سکته مغزی در وزارت بهداشت تأکید کرد: اولین اقدام بعد از مشاهده علائم سکته مغزی باید تماس با اورژانس ۱۱۵ باشد.
به گزارش ایلنا، بابک زمانی در چهل و سومین نشست خبری وزارت بهداشت در دولت چهاردهم که به روز جهانی سکته مغزی اختصاص داشت، در ستاد وزارت بهداشت گفت: هر دقیقه برای درمان سکته مغزی حیاتی است و در ساعت اول درمان، دو نفر از ۳ نفر بیمار سکته مغزی ۱۰۰ درصد نجات مییابند که به نسبت سایر بیماریها از جمله سکته قلبی، آمار بسیار خوبی است.
این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه سه عامل «توانایی و توانمندسازی مردم»، «سیستم اورژانس» و «سیستم درمان» در کارآمدی پیشگیری و درمان سکته مغزی دخیل هستند، افزود: اگر در کشوری سکته مغزی حاد درمان نمیشود، باید در توانایی درمان سایر بیماریهای آن کشور نیز شک کرد؛ به عبارتی، کارآیی سیستم بهداشت و درمان با کارآیی در درمان سکته مغزی مشخص میشود.
رییس انجمن سکته مغزی با اشاره به اینکه کد ۷۲۴ تنها در بیمارستانهای دانشگاهی اجرا میشود، توضیح داد: کد ۷۲۴ یعنی ارائه خدمات درمان سکته مغزی به صورت ۲۴ساعته در ۷ روز هفته، که این امکان در بیمارستانهای خصوصی حتی در شمال تهران وجود ندارد.
دکتر زمانی توانمندی شهرستانهایی مانند کرمانشاه، تبریز و زنجان را در درمان سکته مغزی ستود و گفت: به دلیل وجود سیستم درمانی مناسب در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی این شهرستانها، شاهد درمان بسیار مؤثر سکته مغزی هستیم.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه درمان سکته مغزی از پیشرفتهای جهانی عقب ماندهایم، اظهار کرد: اگرچه در سالهای اخیر روند درمان در کشور آغاز شده، اما هنوز با استانداردهای بینالمللی فاصله زیادی داریم.
زمانی افزود: درمان مؤثر سکته مغزی نیازمند آمادگی بیمارستانها، آگاهی مردم نسبت به علائم اولیه و وجود تیمهای تخصصی در مراکز درمانی است.
وی زمان طلایی درمان سکته مغزی را محدود دانست و گفت: در گذشته تصور میشد حدود چهار ساعت و نیم برای درمان فرصت داریم، اما تحقیقات جدید نشان میدهد هر دقیقه تأخیر میتواند بر نتیجه درمان تأثیرگذار باشد. به همین دلیل باید اطلاعرسانی عمومی گستردهتری صورت گیرد تا مردم در صورت مشاهده علائم اولیه بلافاصله به مراکز مجهز مراجعه کنند.
رییس انجمن سکته مغزی یادآور شد: سیستم پایه درمانی در بیمارستانهای کشور طی سالهای اخیر ضعیف شده است و لازم است انجمنهای علمی و رسانهها در این زمینه اطلاعرسانی کنند تا مطالبه عمومی برای توسعه مراکز درمانی و خدمات اورژانسی شکل گیرد.
زمانی درباره تبلیغات درمانی نادرست نیز بیان کرد: تبلیغات درمانی مانند استفاده از زالو و روشهای غیرعلمی اشتباه و خرافی است و در صورت مشاهده این موارد باید با آنها برخورد شود.
به گزارش وبدا، وی افزود: تکتپلاز، داروی سکته مغزی، در ساعت اولیه ابتلا به بیمار تزریق میشود، اما این دارو تحت پوشش بیمه نیست و قیمت آن ۱۹ میلیون تومان است.