امیر سرلشکر «سیدعبدالرحیم موسوی» در چهل و نهمین مراسم تحلیف، دانش آموختگی و میثاق مجاهدان فی سبیل الله دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)، با تبریک و تهنیت به دانش آموختگان و خانواده‌های محترم آنان، اظهار داشت: پوشیدن لباس پرافتخار فراجا و خدمت به مردم تحت امر ولی فقیه، انتخابی والا و مایه مباهات است.

وی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری مراسم و خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مجاهدان راه دفاع از اسلام و میهن، افزود: سال ۱۴۰۳ برای فراجا سالی سراسر تلاش و موفقیت بود و تقدیر از برگزیدگان امروز، نمادی از قدردانی از همه همکاران این عزیزان در سراسر کشور است.

سرلشکر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل اوضاع منطقه پرداخت و با اشاره به تحولات پس از عملیات «طوفان الاقصی»، تأکید کرد: دنیای قبل و بعد از طوفان الاقصی قابل مقایسه نیست و امروز شاهد تغییر موازنه قدرت به نفع گفتمان انقلاب اسلامی هستیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، تنها یک رویارویی نظامی نبود، بلکه آزمونی بود که اقتدار جمهوری اسلامی ایران و عقلانیت راهبردی محور مقاومت را برای جهانیان روشن کرد. مدیریت این بحران، بر پایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضور ملت بیدار و نیروهای مسلح قدرتمند شکل گرفت.

وی افزود: امروز چهره واقعی رژیم کودک‌کش صهیونیستی و اربابش آمریکا برای جهانیان آشکار شده است. این رژیم با حمایت کامل آمریکا در دو سال گذشته به ۶ کشور مسلمان تجاوز و ده‌ها هزار انسان بی‌گناه را به شهادت رسانده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به مقاومت یکپارچه ملت ایران در برابر تجاوزات، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی رهبر معظم انقلاب، در سمت درست تاریخ ایستاده است و با استکبار جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی ذره‌ای عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد.

وی در ادامه مراسم اعطای درجه به دانش آموختگان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)، با تقدیر از نقش آفرینی فراجا در کنار نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی، اظهار داشت: نیروهای مسلح با تمام ظرفیت در صحنه حاضر شدند؛ از مرزبانی و تأمین امنیت داخلی تا مقابله با عملیات روانی دشمن و پشتیبانی اطلاعاتی از جبهه دفاعی.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌های شهدای مجموعه انتظامی، تصریح کرد: پلیس ایران حافظ نظم، مدافع آرامش مردم و سد راه فتنه‌گران و تروریست‌ها شد و در این راه شهدای گرانقدری را تقدیم کرد.

وی با تأکید بر عزت و حکمت در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: ایران عزیز ما بر سر عزت و باورهای دینی و شکوه تمدنی خود با کسی معامله نخواهد کرد. رفتار و تصمیمات ما از سر حکمت، عزت، مصلحت و در سایه عقلانیت و مقاومت است.

سرلشکر موسوی خطاب به دانش آموختگان گفت: شما جوانان فداکار و منتخب ملت، حافظان امنیت و آرامش این ملت بزرگ هستید و این قابلیت را مدیون خانواده‌های بزرگوار خود هستید.

وی با برشمردن ویژگی‌های فراجا افزود: نام فراجا با فداکاری، رافت، ایمان، جان‌فشانی و انقلابی‌گری عجین شده و واژه فراجا امنیت، آرامش، نظم، محبت، اعتماد و امانت‌داری را در ذهن‌ها متبادر می‌کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به پیچیدگی مأموریت‌های فرماندهی انتظامی، اظهار داشت: در فراجا یک نفر به تنهایی بار سنگین و پیچیده مأموریت را بر دوش می‌گیرد که نشان از صبوری، درایت، تعهد و بصیرت نیروهای انتظامی دارد.

وی وحدت و همکاری نهادهای امنیتی را کلید موفقیت خواند و گفت: حفظ امنیت ایران مأموریتی چند لایه‌ای و چند سازمانی است که در سایه وحدت، هماهنگی و همکاری میان فراجا، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و دیگر نهادها محقق می‌شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با تشکر از فرمانده کل انتظامی و دست‌اندرکاران دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) ابراز امیدواری کرد: تلاش می‌کنیم به یاری خداوند بزرگ، پلیس ما به جز مأموریت و وظیفه، هیچ دغدغه دیگری نداشته باشد و از درگاه خداوند مسئلت داریم سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ملت ایران مستدام بماند.

به گزارش پلیس، گفتنی است، در این مراسم تعدادی از خانواده معظم شهدا مورد تقدیر قرار گرفته و همچنین جوایز نفرات برتر، درجه و سردوشی نماینده دانشجویان نیز توسط رئیس ستادکل نیروهای مسلح اعطاء شد.

