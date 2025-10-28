خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:

کشف ۱۴۵ تن کالای اساسی احتکار شده

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
کد خبر : 1706237
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۴۵ تن کالای اساسی احتکار شده خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» با اشاره به اینکه مقابله با جرایم اقتصادی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد و در این راستا طرح‌های مختلفی در حال اجرا و انجام است، بیان داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا موفق شدند در بازدید از یک باب انبار ۱۴۵ تن برنج و حدود نیم تن چای در منطقه‌ای در جنوب تهران کشف کنند. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشار به اینکه در بازدیدها نماینده وزارت صمت، اداره کل تعزیرات و جهاد کشاورزی حضور دارند، گفت: در این راستا متهم اصلی شناسایی و دستگیر و به پرداخت جریمه ۶.۸ میلیارد تومانی محکوم شد. 

به گزارش پلیس، سردار رحیمی با تاکید براینکه افراد فرصت طلب برای کسب سودهای باد آورده و ایجاد چالش در اقتصاد کشور است اقدام به احتکار کالای اساسی می‌کنند که این اقدام شرمانه از جنبه اخلاقی و قانونی غیر قابل قبول و جرم است، بیان داشت: هموطنان گرامی برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه‌تر با جرایم ومفاسد اقتصادی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی چون احتکار و… را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

