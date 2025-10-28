با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛
نشست نخبگان دانشگاهی و فعالین فرهنگی در دانشگاه زابل برگزار شد
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سفر خود به زابل با نمایندگان گروههای مختلف فرهنگی و دانشجویی از جمله نمایندگان تشکلهای اسلامی، کانونهای فرهنگی و هنری، انجمنهای علمی، نشریات دانشجویی و گروههای هنری دانشگاه زابل دیدار و گفتوگو کرد.
دانشجویان و دبیران کانونها و انجمنهای علمی و تشکلهای سیاسی به بیان دغدغهها و چالشهای خود در حوزه فعالیتهای فرهنگی، هنری و علمی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه زابل، در پایان این دیدار معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان فرهنگی دانشگاه، با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط سازنده میان بدنه دانشجویی و مجموعه مدیریتی وزارت علوم، ابراز امیدواری کرد، با تکیه بر ظرفیتهای دانشجویان، مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هموارتر شود.