به گزارش ایلنا، در این مراسم، یاوری ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‌آموزان مستعد و پرانرژی، از میزبانی شایسته آموزش و پرورش استان زنجان قدردانی کرد و گفت: زنجان بار دیگر نشان داد که استانی علمی، فرهنگی و با ظرفیت بالای انسانی است و از میزبانی گرم دستگاه تعلیم و تربیت استان زنجان تشکر می نمایم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رسالت دانش‌آموزان سمپاد در آینده کشور افزود: شما فرزندان عزیز، تنها دانش‌آموزان ممتاز نیستید، بلکه نعمت‌های الهی برای ایران هستید. خداوند به شما استعداد را عطا کرده تا با علم، تلاش و تعهد، نیازهای کشور را رفع کنید و مسیر پیشرفت ایران را هموار سازید. اما آنچه ارزشمندتر از استعداد است، پشتکار، مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی شما نسبت به مسائل جامعه است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: در روزگاری که بسیاری از همسالان شما وقت خود را صرف امور بی‌ثمر می‌کنند، شما با عشق به علم، برای حل مسائل کشور تلاش می‌کنید و این یعنی درک واقعی مفهوم نخبگی. شما ثابت کرده‌اید که ایرانی بودن یعنی ایستادن بر قله‌ها با اتکا به فرهنگ چند هزار ساله و ایمان به توانایی‌های خویش.

یاوری با تأکید بر اهمیت همدلی و شبکه‌سازی میان نخبگان جوان گفت: راه رسیدن به قله‌ها تنها با استعداد ممکن نیست؛ بلکه ترکیبی از تلاش، توکل، هم‌افزایی و ارتباط مؤثر میان شماست که آینده‌ای درخشان برای ایران رقم خواهد زد. فرهنگ همکاری و همدلی از گذشته در خون ایرانیان جاری بوده است؛ از اندیشه‌های فردوسی بزرگ تا تلاش‌های دانشمندان و شهیدان این سرزمین، همه در جهت تعالی ایران گام برداشته‌اند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش در بخشی از سخنانش به افتخارات علمی فرزندان ایران اشاره کرد و گفت: از جمع سمپادی‌ها کسانی برخاسته‌اند که نام ایران را در جهان طنین‌انداز کرده‌اند؛ از مریم میرزاخانی، برنده جایزه فیلدز، تا یاسمن فرزان، پژوهشگر برجسته فیزیک و برنده جایزه پروفسور عبدالسلام. جوانانی از همین سرزمین بودند که در دوران کرونا واکسن ساختند، ونتیلاتور طراحی کردند، و پهپادهای استراتژیک را در سطح جهانی به نام ایران ثبت کردند. این‌ها نشانه‌های روشن از استعداد، غیرت و ایمان نسل سمپادی است.

وی خطاب به دانش‌آموزان افزود: شاید یکی از شما که امروز در این سالن حضور دارید، روزی مسیر تاریخ را تغییر دهد. اما مهم نیست آن یک نفر چه کسی باشد؛ مهم این است که همه شما با نقش‌آفرینی، تلاش و همکاری، زمینه رشد و شکوفایی او را فراهم کنید. موفقیت فردی، زمانی معنا دارد که در خدمت پیشرفت جمعی باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با آرزوی توفیق برای همه دانش‌آموزان، سخنان خود را با این جمله به پایان رساند: به شما افتخار می‌کنیم، چون شما امید امروز و معماران فردای ایران هستید.

