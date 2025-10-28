کشف ماینرهای 10 میلیاردی در یک منزل

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "احمد نیکبخت" بیان داشت: ماموران انتظامی از نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل در سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات دقیق و میدانی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل شناسایی شده اعزام و طی بازرسی به عمل آمده از این منزل تعداد 10 دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش تقریبی اموال مکشوفه 10 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

