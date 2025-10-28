خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد؛

پیشگیری از آسیب‌های بینایی در برنامه سنجش سلامت جسمانی

کد خبر : 1706076
رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی در نشست با موسسه حمایت از بیماران آرپی گفت: برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ظرفیت خوبی است که بتوانیم در این برنامه با تشخیص به موقع بیماری‌های چشم، از بروز آسیب‌ها پیشگیری کنیم.

به گزارش ایلنا، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست با موسسه حمایت از بیماران آرپی گفت: یکی از ماموریت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بحث پیشگیری است، بر همین اساس نیاز است گام‌هایی در این زمینه برداشته شود و برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی فرصت خوبی است تا بتوانیم با انجام غربالگری از بروز بیماری‌های چشم پیشگیری کنیم و با تشخیص به موقع مداخلات لازم صورت گیرد. 

وی ادامه داد: در زمینه تامین نیروی انسانی اقداماتی صورت گرفته است. روز گذشته با مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش جلسه داشتیم و در آن جا موضوع جذب نیروهای توان‌بخشی، دبیر تربیت‌بدنی و نیروی خدماتی را مطرح کردیم و در تلاش هستیم که ردیف استخدامی در این رشته‌های شغلی برای آموزش پرورش استثنایی داشته باشیم. 

معاون وزیر افزود: موضوع دیگر مناسب‌سازی محتوای آموزشی برای دانش‌آموزان با آسیب بینایی است. اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم این است که مولفان کتاب‌های درسی با انجمن‌های مردم نهاد و معلمان که به طور مستقیم و غیر مستقیم با جامعه مخاطب ارتباط دارند، جلسات مشترکی داشته باشند تا بتوانیم محتوای آموزشی استاندارد را برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تولید کنیم. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  وی در پایان گفت: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند هم به ارتقا جایگاه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور کمک کنند و هم در بحث‌های تخصصی به سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مشاوره دهند.

بوکینگ