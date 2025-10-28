به گزارش ایلنا، پرویز سروری در حاشیه سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارشی از سفر چین توسط یکی از اعضا ارائه خواهد شد، اظهار کرد: بررسی گزارشات حسابرسی و پرونده باغات هم در دستور کار است.

وی در مورد وضعیت حریم گفت: گزارشات نگران کننده‌ای از ساخت و سازها در حریم به ما رسیده است. هم رئیس شورا هم نمایندگان حساسیت ویژه‌ای در این زمینه دارند شهردار تهران از طریق هیئت دولت و ما هم از طریق فرمانداری و استانداری موضوع را پیگیری می‌کنیم. تلاش ما بر این است که از سمت مجلس، دولت و استانداری مشکل را برطرف کنیم.

سروری افزود: اختلافات وجود دارد و بر اساس سابقه‌ای که سال‌ها در موضوع حریم داریم و با توجه به وضعیت شهرهای اطراف نیازمند مدیریت یکپارچه حریم هستیم؛ در غیر این صورت دچار مشکلات جدی خواهیم شد. باید با نگاه داهیانه این مشکل را برطرف کرد. ما به شدت پیگیر رفع این مشکل هستیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه استاندار بر موضوعی استناد می‌کند و استناد ما بر موضوع دیگری‌ست، یادآور شد: باید در جلسات کارشناسی در این مورد تصمیم‌گیری شود.

وی درخصوص تمدید مهلت استعفای مدیران برای انتخابات شورای روستاها، تصریح کرد: طبیعتاً وزارت کشور باید در مورد برگزاری انتخابات اطلاعات لازم را ارائه دهد. اگر امکان‌پذیر باشد که فرصتی برای استعفا در کلانشهرها نیز فراهم شود، شرایط مناسب‌تر خواهد شد. فضا در مهلت اخیر برای حضور افراد اثرگذار به طور کامل فراهم نشد.

سروری با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی را موظف می‌کنیم که نظارت ویژه‌ای بر خدمات‌رسانی رانندگان تاکسی داشته باشد، گفت: ما موارد مختلف و گزارشات مردم را از شورای شهر پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش سایت شهر، وی در مورد حضور شهردار تهران در صحن شورا برای ارائه گزارش سفر به چین، خاطرنشان کرد: پس از بازگشت رئیس شورا از روسیه، در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

