به گزارش ایلنا، سردار محمد قنبری در تشریح این خبر اظهار کرد: تحقیقات اولیه درباره پرونده‌های سرمایه گذاری در بازار طلا در یکی از استان‌های غربی کشور نشان می داد که فردی با هویت معلوم از فعالان سابق بازار طلا، با وعده سود بالا اقدام به جذب سرمایه شهروندان کرده و پس از دریافت وجوه، به تعهدات خود عمل نکرده و متواری شده است.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و همکاری مرزبانی متهم در حین خروج غیرقانونی از کشور شناسایی و دستگیر شد و پس از طی مراحل قضایی، تحویل پلیس آگاهی شد و در تحقیقات تخصصی اعتراف کرد که با وعده پرداخت سود ۴۰ درصد، سرمایه حدود ۵۲ شهروند را به مبلغ بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جذب کرده و به دلیل نوسانات بازار و سودجویی، قادر به بازپرداخت آن نبوده است.

بر اساس گزارش سایت پلیس، وی با بیان اینکه از اعتماد به وعده سودهای غیرواقعی و بالا خودداری کنید زیرا این موارد نشانه کلاهبرداری است، در این خصوص به شهروندان توصیه کرد: پیش از سرمایه گذاری صحت و اعتبار فرد یا مجموعه سرمایه گذار را به دقت بررسی و در صورت مشاهده فعالیت مشکوک، مراتب را فوری از طریق پلیس آگاهی با سامانه ۱۱۰ گزارش دهید.

