در گفت‌وگو با ایلنا تاکید شد:

هیچ تغییری در جزئیات طرح ترافیک تا پایان سال اعمال نمی‌شود

معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که تا پایان امسال هیچ تغییری در جزئیات اجرای طرح ترافیک اعمال نخواهد شد.

«آرش رسا ایزدی» معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: تا پایان امسال، جزئیات اجرای طرح ترافیک تغییری نخواهد داشت؛ مصوبات و مجوزهای مربوط نیز تا پایان سال به همین شکل معتبر است.

وی افزود: در سال آینده ۱۴۰۵ تغییراتی در نحوه محاسبه عوارض به وقوع خواهد پیوست که این امر نیز نیازمند اخذ دو مصوبه از شورای ترافیک شهر تهران و شورای اسلامی شهر تهران است. مصوبه شورای ترافیک شهر تهران گرفته شده و در صورت اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، تغییرات در اجرای طرح ترافیک اعمال خواهد شد. پس از طی مراحل قانونی اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.

معاون شهرداری تهران گفت: در خصوص سن خودرو، خودروهایی که سن بالایی دارند و فرسوده هستند، ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک دارند. همچنین داشتن معاینه فنی معتبر خودروها دائما در حال کنترل است و خودروهای فاقد معاینه فنی که باعث تشدید آلودگی هوا شهر هستند توسط دوربین‌های مکانیزه ثبت تخلف جریمه می‌شوند.

