ملکی خبر داد:
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری/ یک کشته و مصدومیت ۴ کارگر
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حادثه ریزش یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان جمهوری تهران خبر داد و گفت: در این حادثه پنج کارگر در زیر آوار گرفتار شدند و یک نفر از آنها جان خود را از دست داد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت۱۴:۴۴ دقیقه ظهر امروز یک مورد حادثه آوار در یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان جمهوری، بعد از خیابان ۱۲ فروردین به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان در مدت زمان سه دقیقه به محل حادثه رسیدند و مشاهده کردند که یک ساختمان سهطبقه مسکونی قدیمی توسط کارگران در حال تخریب بوده که ناگهان سقف طبقه دوم فرو میریزد.
ملکی بیان کرد: در پی این حادثه، پنج نفر از کارگران که در آن لحظه مشغول کار بودند، زیر آوار گرفتار شدند. آتشنشانان در همان دقایق اولیه موفق شدند چهار نفر از این کارگران که همگی ایرانی بودند را زنده از زیر آوار خارج کنند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران توضیح داد: عملیات جستوجو برای یافتن نفر پنجم ادامه داشت تا اینکه چند دقیقه بعد، آخرین کارگر، مردی حدود ۴۰ ساله، نیز از زیر آوار خارج شد. متأسفانه بنا بر تأیید عوامل اورژانس حاضر در محل، مشخص شد که این فرد جان خود را از دست داده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این حادثه، شهردار محترم منطقه، عوامل انتظامی، مسئولان مربوطه و مالکان ساختمان نیز در محل حضور داشتند و پس از ایمنسازی و انجام اقدامات لازم، محل به عوامل ذیربط تحویل داده شد.
ملکی در پایان گفت: آتشنشانان پس از اطمینان از ایمنی کامل محیط، به ایستگاههای خود بازگشتند.